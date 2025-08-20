„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022”, a transmis Guvernul României, miercuri, 20 august.

MVM a fost informat pe 14 februarie 2025 despre declanșarea procedurii de verificare, iar analiza a vizat profilul investitorului, impactul asupra infrastructurii critice a României și consecințele posibile pentru securitatea energetică a României.

„Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate”, se arată în comunicat.

Decizia finală privind tranzacția aparține CSAT, al cărui aviz este obligatoriu și trebuie emis în maximum 90 de zile de la sesizare.

Amintim că Grupul MVM, companie controlată de Viktor Orban, a doua cea mai mare din sectorul energiei din Ungaria după MOL Group, a semnat pe 16 decembrie 2024 un acord privind cumpărarea diviziei de furnizare de gaze și energie electrică a E.ON, cel mai mare furnizor de gaze din România. Este vorba despre pachetul majoritar de acţiuni al E.ON Energie România, mai precis o participaţie de 68% şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet.

Libertatea a scris în premieră, încă din 17 decembrie 2024, citând surse apropiate negocierilor, că există pârghii legale pentru ca tranzacția să fie blocată, iar statul român le poate folosi.

Mai exact, surse guvernamentale au explicat pentru Libertatea, la finalul anului trecut, că există suspiciuni că oferta maghiarilor pentru E.ON România ascunde interese rusești, având în vedere legăturile strânse ale MVM cu companii energetice din Rusia.