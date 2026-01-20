Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental

Potrivit El Economista, această tranzacție a remodelat granițele și echilibrul geopolitic al lumii, marcând începutul declinului Europei și ascensiunea Americii.

Originea Louisianei, teritoriu controlat de Franța din 1682

Louisiana, un teritoriu imens de peste două milioane de kilometri pătrați, a fost descoperită de spanioli în 1519, dar a trecut sub controlul Franței în 1682, fiind denumită după regele Ludovic al XIV-lea. Acest teritoriu includea zone din Golful Mexic până la frontiera canadiană de azi și a devenit una dintre cele mai importante colonii franceze, cu orașul New Orleans drept capitală din 1723.

Tratatul de Fontainebleau și Războiul de Șapte Ani

În urma Războiului de Șapte Ani, Franța a cedat Louisiana Spaniei prin Tratatul de Fontainebleau din 1762, în schimbul sprijinului oferit împotriva Marii Britanii. Louisiana spaniolă a inclus regiuni vaste din centrul Statelor Unite de azi, dar mare parte din teritoriu era subpopulat și greu de administrat. Dezvoltările economice au fost limitate, iar regiunea nu a reprezentat o prioritate strategică pentru Spania.

Domnia lui Carol al IV-lea al Spaniei. Cesiunea teritoriilor din Louisiana de la Regatul Spaniei către Franța lui Napoleon Bonaparte, ca urmare a Tratatului de la San Ildefonso din 1803. Louisiana a fost returnată Franței datorită influenței lui Napoleon. Gravură. Historia del Levantamiento, guerra y revolucion de Espana de Conde de Toreno. Madrid, 1851.
Cesiunea teritoriilor din Louisiana de la Regatul Spaniei către Franța lui Napoleon Bonaparte, ca urmare a Tratatului de la San Ildefonso din 1803, gravură de epocă, Foto: Profimedia Images

Încercările expansioniste ale lui Napoleon și planul unui imperiu american

În 1800, Napoleon a recăpătat Louisiana prin Tratatul de la San Ildefonso, promițând Spaniei că, dacă nu avea nevoie de teritoriu, îl va returna. Planul său era să construiască un imperiu american, dar eșecul de a prelua controlul asupra Haitiului, o înfrângere umilitoare, și nevoia de fonduri pentru războaiele europene l-au determinat să renunțe la această ambiție.

Thomas Jefferson a vrut doar portul New Orleans, dar a primit mult mai mult. SUA devin o putere de prim rang

Președintele american de atunci, Thomas Jefferson, și-a exprimat interesul pentru achiziționarea portului New Orleans, vital pentru comerț. Spre surprinderea delegaților americani, Franța a oferit întregul teritoriu al Louisianei. Negocierile s-au încheiat rapid, iar Statele Unite au plătit 15 milioane de dolari pentru un teritoriu care aproape că le-a dublat suprafața.

„Acest acord transformă Statele Unite într-o putere de prim rang”, a declarat Robert Livingston, unul dintre negociatorii americani. Louisiana a oferit SUA acces la rutele comerciale din Mississippi și a deschis calea expansiunii spre Vest.

Spania, cel mai mare perdant al tranzacției

În această tranzacție, cel mai mare perdant a fost Spania. Napoleon nu a respectat promisiunea de a returna Louisiana dacă nu o mai dorea. În plus, Spania și-a pierdut tamponul strategic împotriva expansiunii americane. După această vânzare, granițele nord-americane ale Spaniei au devenit vulnerabile.

Acordul de vânzare a Louisianei a fost un moment de cotitură pentru istoria modernă. Potrivit El Economista, această tranzacție nu a fost doar o afacere avantajoasă pentru SUA, ci a transferat bogăție și influență din Europa către America, consolidând ascensiunea Statelor Unite ca putere globală. În schimb, Europa a început să piardă teren, marcând începutul unei schimbări globale care continuă să aibă efecte și astăzi.

Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Președintele american Donald Trump, 79 de ani, a publicat acum o fotografie cu el, secretarul său de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, în care plantează un steag pe teritoriul groenlandez

Statele Unite vor să cumpere Groenlanda cu 700 de miliarde de dolari

Statele Unite ar putea ajunge să plătească până la 700 de miliarde de dolari dacă ar reuși să ducă la îndeplinire obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit a trei persoane familiarizate cu estimarea costurilor, citate de NBC News.

Estimarea a fost realizată de experți și foști oficiali americani, în cadrul unor planuri legate de aspirația lui Trump de a achiziționa insula cu o suprafață de aproximativ 2,1 milioane de kilometri pătrați, văzută ca un tampon strategic în Arctica împotriva principalilor adversari ai Statelor Unite.

Oficiali din Danemarca și Groenlanda au respins afirmațiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite vor dobândi Groenlanda „într-un fel sau altul”.

Christiansted este cel mai mare oraș din Saint Croix, una dintre principalele insule ale Insulelor Virgine Americane
Tratatul prin care SUA au cumpărat Insulele Virgine a menționat și Groenlanda. Foto: Shutterstock

Teritoriul pe care Danemarca l-a vândut Statelor Unite în urmă cu peste un secol

În urmă cu peste un secol, Danemarca a vândut Statelor Unite un teritoriu în Caraibe pentru 25 de milioane de dolari în monede de aur. SUA se temeau că Germania va prelua controlul lor în Primul Război Mondial.

În urmă cu mai bine de o sută de ani, departe de frigul polar al Groenlandei, în căldura din Caraibe, câteva insule mici aveau să treacă din stăpânirea Danemarcei în cea a Statelor Unite. Și la vremea respectivă, Washingtonul a invocat motive strategice și de autoapărare. Dar, spre deosebire de acum, danezii au fost de acord și s-a ajuns la un acord de cumpărare.

În 1916, Statele Unite și Danemarca au convenit vânzarea Insulelor Virgine pentru 25 de milioane de dolari în aur, temându-se ca Germania să nu preia controlul lor în Primul Război Mondial. Tratatul a fost aprobat, iar insulele au trecut sub steagul SUA la 31 martie 1917, marcând sfârșitul stăpânirii daneze. Și Groenlanda făcea parte atunci din înțelegere, deoarece, conform acordului semnat de ambele guverne, Washingtonul se angaja să respecte controlul danez asupra Groenlandei, relatează El Nacional.

