După o întâlnire la Casa Albă cu oficiali danezi și groenlandezi, liderul american a declarat că „se va găsi o soluție” privind viitorul teritoriului autonom al Danemarcei.

Diferenţe majore între părţi

Discuțiile dintre reprezentanții Statelor Unite, Danemarcei și Groenlandei au scos la iveală divergențe semnificative în ceea ce privește viitorul insulei.

„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea naţională, inclusiv a Danemarcei”, a afirmat Trump.

„Problema este că Danemarca nu poate face nimic în acest sens dacă Rusia sau China vor să ocupe Groenlanda, dar noi putem face totul. Aţi aflat asta săptămâna trecută cu Venezuela”, a adăugat preşedintele american.

Pe de altă parte, oficialii danezi și groenlandezi au subliniat că insula „nu este de vânzare” și au catalogat o astfel de intenție drept o „încălcare inacceptabilă a suveranităţii”.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că „nu am reușit să schimbăm poziția americană. Este clar că președintele are această dorință de a cuceri Groenlanda”.

Creşterea prezenţei militare în Arctica

În contextul tensiunilor, Danemarca și Groenlanda și-au intensificat măsurile de securitate în regiune. Miercuri seara, un avion al Forțelor Aeriene Daneze a aterizat pe aeroportul din Nuuk, iar personal militar a fost văzut debarcând.

Ministerul danez al Apărării a anunțat că vor avea loc exerciții militare constante în regiune pe parcursul anului 2026.

Germania, Suedia și Norvegia au confirmat că vor trimite și ele personal militar pentru a sprijini apărarea Arcticii, alături de aliații NATO.

Reacții în Groenlanda şi Danemarca

Anxietatea a crescut în Groenlanda, unde locuitorii sunt îngrijorați de viitorul lor. Liv Aurora Jensen, o artizană din Nuuk, a declarat: „Am dormit foarte, foarte prost, sincer. Ieri am vorbit cu sora mea şi i-am spus: «Încerc să nu intru în panică»”.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a făcut apel la unitate în faţa presiunilor externe.

„Nu este momentul să ne jucăm cu dreptul nostru la autodeterminare, când o altă țară vorbește despre preluarea controlului asupra noastră. Aici şi acum facem parte din regat şi suntem alături de regat”, a declarat Nielsen pentru cotidianul Sermitsiaq.

SUA insistă, europenii susţin Danemarca

Donald Trump a menționat pe rețelele de socializare că NATO ar fi mai puternică dacă Groenlanda ar fi sub controlul american: „Orice altceva decât asta este inacceptabil”.

Cu toate acestea, un sondaj Reuters/Ipsos arată că doar 17% dintre americani sprijină achiziționarea insulei, iar majoritatea cetățenilor se opun utilizării forței militare pentru anexarea teritoriului.

Aproximativ 47% dintre respondenți au dezaprobat inițiativa, în timp ce 35% au rămas indeciși.

Întâlnirea de la Casa Albă, la care au participat și secretarul de stat Marco Rubio, vicepreședintele JD Vance, Rasmussen și ministrul groenlandez Vivian Motzfeldt, a fost descrisă de oficialii danezi și groenlandezi ca fiind „respectuoasă”, dar aceștia s-au opus categoric ideii ca Groenlanda să devină americană.

„Nu este adevărat că avem nave de război chinezești peste tot”, a subliniat Rasmussen, respingând unele afirmații ale președintelui Trump referitoare la amenințările din partea Rusiei și Chinei.

Diplomaţie şi tensiuni

Întâlnirea de miercuri a fost prima între oficiali americani și danezi pe această temă, după ce Casa Albă a evitat luni de zile discuțiile directe solicitate de Danemarca. Aceasta a fost calificată de analiști ca o oportunitate pentru a calma tensiunile și a găsi o soluție diplomatică.

Noa Redington, analist și fost consilier al fostului premier danez Helle Thorning-Schmidt, a declarat că întâlnirea a fost crucială: „Aceasta este cea mai importantă întâlnire din istoria modernă a Groenlandei”, a spus el pentru Reuters.

Oficialii din Copenhaga și Nuuk au fost îngrijorați de posibilitatea unui tratament similar celui aplicat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea sa cu Trump în februarie 2025, când acesta a fost umilit public.

În ciuda tensiunilor, Danemarca și Groenlanda au declarat că vor continua cooperarea strânsă cu aliații NATO pentru apărarea regiunii arctice.

Această mobilizare vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va ocupa Groenlanda.

Ulterior, premierul Danemarcei și cel al insulei autonome au transmis că Groenlanda nu este de vânzare, apoi au plecat la Washington, pentru discuții cu omologii americani.