Vineri, familia a anunțat că femeia în vârstă de 54 de ani a fost transferată din închisoarea în care era, în nord-vestul Iranului, la un spital local, descriind această măsură drept o acțiune „în ultimul moment”, care ar putea veni prea târziu.

Narges Mohammadi, transferată la spital, după ce penitenciarul a refuzat inițial

„Tensiunea ei arterială a scăzut brusc și nu au reușit să o stabilizeze”, a declarat sâmbătă fratele ei, Hamidreza Mohammadi, care locuiește în Norvegia.

Narges Mohammadi a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2023. Ea a fost arestată în decembrie pentru criticile aduse autorităților.

„Este pe moarte. Din cauza condițiilor dure din închisoare și a pagubelor care i s-au făcut, este în pragul morții. Responsabilitatea pentru viața lui Narges și pentru viața tuturor prizonierilor revine direct autorităților judiciare și aparatului de securitate”, a mai spus fratele său, Hamidreza Mohammadi, pentru Radio Farda, postul de radio al Europa Liberă.

Luna trecută, fratele activistei, Hamidreza Mohammadi, a declarat că aceasta fusese găsită inconștientă de colegele de detenție în închisoarea din Zanjan, din nord-vestul Iranului, după ce ar fi suferit un posibil infarct.

El a adăugat că autoritățile din penitenciar au refuzat să o transfere la spital, în ciuda antecedentelor sale de boli cardiace, pulmonare și de tensiune arterială.

Vineri, Fundația Narges Mohammadi, condusă de familia sa, a anunțat că aceasta a fost transferată la un spital din provincia Zanjan „în urma unei deteriorări serioase a stării de sănătate”.

Fundație: Laureata Nobel, 140 de zile de detenție și refuz constant al îngrijirilor medicale

În declarație se mai arăta că acest lucru s-a întâmplat „după 140 de zile de detenție arbitrară și refuz constant al îngrijirilor medicale de specialitate”.

„Problemele ei actuale includ tensiune arterială scăzută și un infarct, însă afecțiunile anterioare, precum embolia pulmonară (…) și faptul că a fost supusă unor intervenții de montare de stenturi și angiografie, fac ca orice tratament din partea medicilor din Zanjan să fie practic imposibil”, a mai declarat fratele ei sâmbătă.

El a spus că sora sa ar trebui transferată la un spital din Teheran „pentru ca propriii ei specialiști, care au tratat-o anterior, să îi poată prelua îngrijirea”.

Apelul a fost susținut și de Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului pentru Premiul Nobel pentru Pace, care a declarat pentru agenția Reuters că viața lui Mohammadi rămâne în pericol.

Narges Mohammadi, arestată de 13 ori, condamnată la 31 ani de închisoare și 154 de lovituri de bici

De-a lungul vieții, ea a fost arestată de 13 ori și condamnată la un total de 31 de ani de închisoare și 154 de lovituri de bici, potrivit fundației sale.

În 2021, a început să execute o pedeapsă de 13 ani pentru acuzații de „activități de propagandă împotriva statului” și „complicitate împotriva securității statului”, fapte pe care laureata Premiului Nobel le-a negat.

În decembrie 2024, a fost eliberată temporar din închisoarea Evin din Teheran, cunoscută pentru condițiile dure, din motive medicale.

Ea și-a continuat activitatea civică în timp ce urma tratament și a fost arestată din nou în orașul Mashhad, din nord-estul țării, în decembrie anul trecut, după ce a ținut un discurs la ceremonia de comemorare a unui alt activist pentru drepturile omului. Familia sa a declarat că a fost dusă la spital după ce a fost bătută în cursul arestării.

La începutul lunii februarie, Mohammadi a fost condamnată de un tribunal revoluționar la încă șapte ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de „adunare și complicitate” și „activități de propagandă”, potrivit avocatului său.

Săptămâna următoare, Narges Mohammadi a fost transferată fără avertisment în închisoarea din Zanjan și, de atunci, i s-a permis doar o comunicare limitată cu familia.

