NASA, agenția spațială a Statelor Unite, a fost criticată pe 12 august 2026 pentru o hartă prezentată în timpul transmisiunii live a eclipsei solare, în care peninsula Crimeea era marcată ca aparținând Rusiei.

Acest detaliu a fost observat în timpul unei prezentări a traseului eclipsei, care traversa Islanda și Spania.

Pe hartă, Ucraina a fost afișată fără peninsula Crimeea, aceasta fiind inclusă ca parte a teritoriului rus.

Potrivit imaginilor difuzate în direct de NASA, eclipsa solară totală din 12 august a fost vizibilă în anumite regiuni din Groenlanda, Islanda, Spania și o mică parte din nord-estul Portugaliei. Faza totală cea mai lungă, de 2 minute și 18,2 secunde, a fost vizibilă deasupra Oceanului Atlantic de Nord.

Incidentul legat de afișarea greșită a hărții a generat o reacție intensă în mediul online. Până în dimineața zilei de 13 august, NASA nu a oferit nicio declarație oficială în legătură cu această situație.

Pe fondul conflictului dintre Ucraina și Rusia, problema sensibilă a apartenenței Crimeei continuă să fie un subiect de dezbatere internațională.

În februarie 2014, în urma revoluției ucrainene din 2014 care l-a eliminat pe președintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, separatiștii pro-ruși și forțele armate ale Rusiei au preluat teritoriul.

Un controversat referendum, neconstituțional potrivit constituțiilor Ucrainei și Crimeii, a avut loc în Crimeea pe tema reunificării cu Rusia. Rezultatele sale oficiale a prezentat o susținere a majorității pentru reunificare.

Votul a fost boicotat de mulți loiali Ucrainei și a fost declarat nelegitim de guvernele occidentale și Națiunile Unite.

Rusia a anexat oficial Crimeea pe 18 martie 2014, încorporând Republica Crimeea și orașul federal Sevastopol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE