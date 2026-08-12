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O relicvă a războiului, redescoperită

Pe 2 august 2026, în Piața Batthyány din Budapesta, vizavi de clădirea Parlamentului, specialiștii Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria au recuperat motocicleta din albia Dunării. Aceasta, acoperită de noroi și apă, cântărea peste 200 de kilograme în momentul extragerii, dar s-a dovedit a fi aproape intactă. În prezent, vehiculul este curățat și conservat într-un hangar al muzeului din capitala Ungariei.

Modelul DKW NZ 350-1 a fost fabricat între 1944 și 1945, în doar 12.000 de exemplare, fiind o variantă special concepută pentru uz militar. Printre inovațiile sale se numără o „aripioară” montată pe cadrul din spate, destinată împiedicării noroiului și zăpezii să pătrundă în transmisia prin lanț, o lecție învățată de inginerii germani în urma experiențelor din iernile rusești. De asemenea, motorul era construit din fontă cenușie, un material utilizat din cauza deficitului de aluminiu în timpul războiului.

Cum a ajuns DKW NZ 350 să fie produs în Uniunea Sovietică

Originile DKW, recunoscut ca unul dintre cei mai mari producători de motociclete din Germania interbelică, se leagă de inginerul danez Jørgen Skafte Rasmussen. Înființată în 1907 în Saxonia, compania a devenit un jucător important pe piața vehiculelor, iar în 1932 s-a alăturat giganților Audi, Horch și Wanderer pentru a forma Auto Union AG. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, producția civilă a fost aproape complet înlocuită de fabricarea de vehicule pentru Wehrmacht.

După război, uzina DKW din Zschopau a fost demontată de sovietici, care au mutat echipamentele și inginerii în Uniunea Sovietică. Aici, modelul DKW NZ 350 a fost adaptat și reprodus în seria IZh-350, cu peste 127.000 de unități fabricate între 1946 și 1951.

Rămășițele soldaților germani, descoperite sub motocicletă

Alături de motocicletă, arheologii au găsit o serie de obiecte personale și echipamente militare, inclusiv o curea în „Y” – folosită pentru a fixa diverse obiecte pe corp – și o baionetă cu „broască”, un suport pentru fixarea acesteia la centură. De asemenea, s-a găsit un scut de mânecă „Kuban”, indicând că cel puțin unul dintre soldați ar fi luptat la capul de pod Kuban, din Caucaz.

Sub motocicletă au fost descoperite și rămășițele a doi soldați germani. Identitatea lor a fost confirmată datorită ecusoanelor de identificare, intacte după mai bine de opt decenii. Detalii despre aceștia nu au fost încă făcute publice, dar specialiștii cred că ar putea fi vorba de conducătorul și pasagerul motocicletei. Totuși, există și ipoteza ca locul să fi fost utilizat drept groapă de deșeuri de război după asediul Budapestei, ceea ce ar putea explica prezența rămășițelor umane.

Această relicvă din Al Doilea Război Mondial aduce nu doar o perspectivă fascinantă asupra trecutului, ci și o oportunitate de a înțelege mai bine condițiile și tehnologiile epocii. În continuare, specialiștii continuă să studieze descoperirile pentru a dezvălui mai multe detalii despre evenimentele din acea perioadă dramatică a istoriei.

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