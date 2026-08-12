Născut în zodia Vărsător, tânărul afirmă că este sigur pe el și decis să împărtășească în cadrul show-ului unele dintre experiențele lui de viață. Eduard Vlădescu vrea să fie cât se poate de transparent și să le dea o șansă tuturor să-l cunoască.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a văzut multe țări, însă știe că Thailanda îi poate aduce aventuri pe care nu le-a mai trăit niciodată. „Cred că o să fie o experiență intensă și unică și pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aș vrea să fac fiecare moment de neuitat”, a spus el.

Eduard Vlădescu a lăsat pentru o perioadă aviația deoparte și a ales ca unică destinație Thailanda: recunoaște că timpul este o problemă în viața lui, fiind mereu ocupat, însă acum pune totul pe pauză și vrea să trăiască experiența!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În prezent, el locuiește în București, însă este din Ploiești, acolo unde a urmat cursurile Universității de Petrol și Gaze. În trecut, Eduard Vlădescu a fost model și a colaborat inclusiv cu Cătălin Botezatu, cel care l-a dus și în diferite emisiuni, precum cea a lui Dan Capatos.

„Eu o să fiu natural, nu știu să joc un rol, e o curiozitate mare cum o să mă comport cu lumea din jur, în fața camerelor și cât de greu o să-mi fie să intru pe sub pielea unei fete, având în vedere circumstanțele. Mi-ar plăcea ca oamenii să mă vadă așa cum sunt, să fiu transparent”, a spus tânărul în exclusivitate pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE