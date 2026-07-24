NATO a precizat că ameninţarea a fost identificată prompt şi înlăturată, într-un efort multinaţional care arată că Alianța „este pregătită şi capabilă să reacţioneze la orice potenţiale ameninţări aeriene”, scrie news.ro.

„În dimineaţa zilei de 24 iulie 2026, două avioane F-16 româneşti de la Baza Aeriană Feteşti şi două avioane Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat de urgenţă sub comanda şi controlul NATO pentru a identifica o aeronavă fără pilot (UAV) necunoscută care zbura în apropierea spaţiului aerian al României.

Drona a fost identificată prompt şi, după ce a pătruns în spaţiul aerian al României, forţele NATO au primit autorizaţia de a interveni”, se arată într-un comunicat de presă difuzat vineri de NATO.

NATO subliniază că, la scurt timp după aceea, ameninţarea a fost doborâtă în spaţiul aerian al României.

„Acest efort combinat multinaţional subliniază faptul că NATO este pregătită şi capabilă să reacţioneze la orice potenţiale ameninţări aeriene, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, pentru a apăra teritoriul nostru şi a ne proteja populaţia”, dă asigurări Alianţa.

Potrivit alianței occidentale de apărare, doborârea dronei are loc într-un moment în care NATO, România şi alte ţări achiziţionează în mod activ sisteme de interceptare terestre pentru a consolida capacităţile de apărare aeriană.

„România, de exemplu, a achiziţionat sistemul anti-dronă MEROPS, conceput pentru a intercepta sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni”, explică NATO.

O anchetă a fost deschisă în cazul dronei doborâte în Buzău, iar NATO se află în strânsă legătură cu autorităţile române în acest caz.

Ministerul Apărării a anunțat vineri seara că echipele din teren au identificat resturi din drona doborâtă şi din racheta interceptoare în judeţul Buzău, iar un crater şi rămăşiţe ale unei rachete aer-aer au fost găsite în judeţul Brăila. Nu s-au înregistrat victime în urma impacturilor şi nici pagube.

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