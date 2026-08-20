Mesajul lui Rutte este menționat într-un comunicat emis de Guvernul Bulgariei, după ce Rumen Radev a avut o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO.

Potrivit comunicatului, Rutte „i-a confirmat personal” lui Radev sprijinul deplin și disponibilitatea forțelor NATO din regiune de a reacționa și neutraliza orice amenințare în cazul unui atac asupra Bulgariei.

„Orice atac împotriva unui stat membru al NATO va fi tratat în mod categoric drept un atac împotriva Alianței, cu toate măsurile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord”, a spus Rutte, conform comunicatului.

Discuția Rutte – Radev a avut loc în contextul în care Financial Times (FT) a dezvăluit că Iranul examinează posibilitatea de a ataca obiective militare americane din Europa. Ziarul britanic citează două surse „apropiate regimului” de la Teheran, care s-au referit la „active americane din sud-estul Europei”, precum Bulgaria.

Bulgaria a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană Bezmer pentru realimentarea în aer a unor avioane de luptă folosite în operațiuni împotriva Iranului.

Amenințările formulate recent de Teheran reflectă o atmosferă de sfidare la adresa Statelor Unite, în condițiile în care tot mai mulți reprezentanți ai regimului iranian consideră că escaladarea războiului este o chestiune de timp, notează Financial Times.

De altfel, un oficial iranian a amenințat luni că Teheranul va renunța la strategia „defensivă” și va trece la „ofensivă completă” dacă administrația Trump nu va reveni în câteva săptămâni la implementarea memorandumului de înțelegere asupra negocierii păcii convenit în luna iunie.

La rândul lui, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri o companie fără precedent de „război economic și izolare” împotriva Iranului.

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