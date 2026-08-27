O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României

Garda de Coastă a anunţat că a intervenit, pe 27 august, în Marea Neagră, pentru căutarea şi salvarea a 12 marinari, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita „zona economică exclusivă a României”, a avut loc un incendiu.

Poliţiştii de frontieră au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea marinarilor, potrivit News.ro. Operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri. Intervenţia rapidă a Gărzii de Coastă a făcut ca toți cei 12 militari să fie salvați.

„În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale”, au precizat polițiștii de frontieră.

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că, joi, în jurul orei 17.55, Serviciul MRCC din cadrul ANR, a primit o alertă COSPAS-SARSAT privind nava „Progress IV”, ultima poziţie cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.

„Nava comercială MOHAMAD B a fost direcţionată în zonă imediat şi totodată au fost mobilizate de urgenţă navele de salvare ARSVOM, SAR ARES şi SAR ARTEMIS, alături de nava MAI 0201 (Poliţia de Frontieră), desemnată coordonator la faţa locului”, au precizat reprezentanţii ANR.

Nicușor Dan: „O navă a fost lovită”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seara, la Chișinău, că a primit informații că „nava a fost lovită”. Au existat informații că vasul ar fi fost lovit de o dronă.

„În această seară am avut un eveniment în apele teritoriale românești. O navă a fost lovită. Din fericire, membrii echipajului au fost salvați. Garda de Coastă a intervenit prompt, nimeni nu a fost rănit”, a spus Nicușor Dan, într-o conferință susținută la Chișinău.

El a adăugat că nava lovită „pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu ştim de cine (…). O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculaţii”, a mai explicat șeful statului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE