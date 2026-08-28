Geoffrey, din Tournai, credea că a făcut totul ca la carte. În vara anului 2022, tatăl în vârstă de 39 de ani, s-a mutat împreună cu partenera sa și cei doi copii în noua lor casă și a contactat Luminus, principalul furnizor de energie din Belgia, pentru a încheia un contract de furnizare.

Nici prin gând nu-i trecea că acest demers avea să ducă la o factură de peste 50.000 de euro.

A instalat 28 de panouri solare și credea că a scăpat de costul scump al energiei. Furnizorul i-a trimis apoi o factură de 51.000 de euro

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Geoffrey: Mi-au spus că este un consum anormal de mare pe linia mea

În urma discuției cu furnizorul, Geoffrey a încheiat un contract cu un tarif cuprins între 0,83 și 0,85 euro pe kilowatt-oră. Potrivit acestuia, angajatul Luminus i-ar fi cerut să semneze imediat contractul online, fără să-i lase timp să compare ofertele.

Au trecut două luni. Pe 13 septembrie 2022, un alt angajat al Luminus l-a sunat pe Geoffrey. De această dată, furnizorul era alarmat de consumul său.

„Mi-a spus că este un consum foarte mare pe linia mea, că sunt niște cifre care nu sunt posibile. Fie este o problemă la instalațiile auxiliare, fie la contor, fie există o pierdere”, își amintește el.

Potrivit lui Geoffrey, verificările efectuate nu au scos la iveală nicio anomalie. Familia a continuat, așadar, să locuiască în casa care se afla încă în mare parte în renovare.

O factură care depășește 51.000 de euro

Apoi a venit decembrie 2023. Geoffrey a primit prima factură, în valoare de peste 21.000 de euro.

De la o regularizare la alta, suma solicitată a crescut până la 51.494 de euro, pentru aproximativ un an și jumătate de consum de energie electrică.

„La început râzi, pentru că îți spui că este o greșeală, că este o glumă. Dar nu, nu este deloc amuzant”, spune tatăl.

Totuși, gospodăria nu pare să justifice un asemenea consum. Geoffrey locuiește împreună cu partenera sa și cei doi copii ai lor.

A instalat 28 de panouri solare și credea că a scăpat de costul scump al energiei. Furnizorul i-a trimis apoi o factură de 51.000 de euro

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Casa era încă în șantier, iar familia folosea doar o mică parte din locuință, două camere, potrivit relatării sale. Pentru încălzire, familia folosește în principal o sobă pe peleți.

Tatăl: Am 28 de panouri solare și 2.000 de euro de plată lunar

Mai sunt și panourile solare. Geoffrey are 28 de panouri solare montate pe acoperiș.

„Vara, aproape nimic nu funcționează. Am 28 de panouri solare, deci producția este destul de mare. Este clar că există o problemă undeva, dar trebuie să plătesc”, se plânge el.

În timp ce încerca să afle originea acestor cifre, facturile au continuat să fie solicitate. Geoffrey susține că Luminus i-ar fi propus un plan de plată pe 24 de luni, ceea ce ar fi însemnat peste 2.000 de euro pe lună.

Expert în energie: În 13 ani de carieră, nu am văzut o factură așa de mare

Conform datelor de la CREG (Autoritatea franceză de reglementare în domeniul energiei electrice), o gospodărie cu patru persoane consumă în medie între 3.500 și 4.000 kWh de energie electrică pe an.

În cazul lui Geoffrey, consumul înregistrat depășește 65.000 kWh într-un singur an. „Este de 10 ori mai mult decât media. Deci, acesta este un consum anormal”, observă el.

„Chiar dacă acest consum a avut loc într-o perioadă în care energia era foarte scumpă în Belgia, o factură de 51.000 de euro pentru o familie de patru persoane rămâne anormală (…). În 13 ani de carieră, este prima dată când văd o astfel de sumă”, spune Abenaze Hailu, expert la Eloya, federația profesională a electricienilor din Belgia.

Un contor nou

Locuitorul din Tournai povestește că a fost avertizat și că, în cazul neachitării facturilor, ar putea interveni executorii judecătorești.

„I-am spus: cum vreți să facem ca să plătim o asemenea factură? (…) Ie-am spus deja copiilor că este posibil să pierdem casa”, povestește el.

După ce cazul său a fost transmis la o emisiunie, situația s-a schimbat. Geoffrey și-a schimbat furnizorul, iar contorul i-a fost înlocuit. De la această intervenție, el susține că în casă consumul său a scăzut considerabil.

În prezent, Luminus îi solicită aproximativ 54.000 de euro. Potrivit lui Geoffrey, factura actuală este echivalentul a mai puțin de 5 euro pe zi. Diferența îi accentuează nedumerirea cu privire la zecile de mii de euro care îi sunt solicitate.

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