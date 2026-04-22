Drumurile din Brașov și Gorj, acoperite de zăpadă în plină primăvara

Meteorologii ANM au anunțat ploi, lpoviță și mai ales ninsori în zonele montane. Avertizarea meteorologică este valabilă pentru trei zile, până în data de 23 aprilie 2026. La munte s-a depus un strat consistent de zăpadă, în special pe drumurile din Brașov și Gorj.

Drumarii au deszăpezit șoselele din mai multe județe, chiar înainte de 1 mai. Filmări și fotografii cu drumurile acoperite de zăpadă au apărut pe pagina de Facebook Meteoplus.

A nins și în județul Buzău, iar locuitorii au postat primele imagini cu fulgii de zăpadă.

Tot în mediul online au apărut și imagini cu ninsoarea din Prahova. Turiștii din Cheia au surprins momentuol și l-au distribuit pe Facebook.

ANM a anunțat ninsori și răciri bruște ale vremii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și două avertizări de Cod galben de vânt și ninsori, valabile în intervalul 20 aprilie, ora 10.00, până pe 23 aprilie, ora 10.00. Conform Mediafax, sunt așteptate ploi, intensificări puternice ale vântului și ninsori la munte în mai multe regiuni ale țării.

La altitudini mai mari de 1.400 m, ninsorile vor deveni predominante, iar stratul de zăpadă va începe să se depună treptat. În dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte, constând din ploaie, lapoviță și ninsoare.

Codul galben de ninsori este valabil până miercuri

O a doua avertizare Cod galben vizează ninsori abundente în zonele montane situate la altitudini de peste 1.400 m, începând de luni, ora 21.00, și până miercuri, ora 21.00.

În Carpații Orientali, ninsorile au debutat din seara zilei de 20 aprilie și continuă să se extindă în zonele montane înalte. Se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 10–15 cm, iar în Carpații Meridionali grosimea acestuia ar putea depăși 20–25 cm.

Ploi și averse cu descărcări electrice au fost semnalate în zonele de câmpie

Începând de luni, ploile vor afecta Maramureșul, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, în special în cursul nopții de luni spre marți.

În zilele următoare, marți și miercuri, precipitațiile se vor extinde și în regiunile sudice și centrale. Potrivit ANM, „antitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, izolat depășind 25–35 l/mp”. De asemenea, aversele ar putea fi însoțite de descărcări electrice și grindină.