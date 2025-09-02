Un incident neobișnuit a întrerupt transmisiunea în direct a meciului de baseball dintre Athletics și Texas Rangers, din 31 august, care se desfășura pe Sutton Heath Park, West Sacramento, statul american California, în fața a peste 10.000 de oameni.

Canalul NBC a fost nevoit să taie brusc camera, după ce a surprins un cuplu în tribune într-o ipostază intimă.

Comentatorii MLB au fost luați prin surprindere când camerele de filmat au arătat un bărbat care își atingea partenera într-un mod nepotrivit pentru o transmisiune TV.

„Pentru cei de acasă, ne cerem scuze”, a spus comentatorul principal, izbucnind în râs. Imediat, camera a făcut rapid o panoramare în altă parte, apoi a revenit la acțiunea meciului. Următoarele 22 de secunde au fost în mare parte fără sunet.

Incidentul a stârnit amuzamentul telespectatorilor După meci, fanii au comentat pe rețelele sociale despre momentul neașteptat. „Asta numesc eu o seară în oraș!”, a scris un utilizator.

O postare a lui Jomboy Media a acumulat peste 5,6 milioane de vizualizări.

Nothing better than a moment that makes the broadcasters go completely silent pic.twitter.com/R3ihEkoh1v — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 31, 2025

Nu e prima dată când camerele surprind momente nepotrivite. Incidentul vine la scurt timp după o altă controversă legată de «kiss cam» la un meci de baseball din SUA luna trecută. Atunci, mascota echipei Philadelphia Phillies a recreat în mod ironic un scandal recent implicând un CEO și șefa departamentului de HR surprinși sărutându-se la un concert Coldplay.



