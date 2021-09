„Ne-a luat bănuții și ne-a cam lăsat baltă!” Ce i-a scris mama polițistului decedat Bogdan Gigină avocatului celebru care nu se prezintă la termene

Carmen Gigină, mama lui Bogdan Gigină, polițistul care a murit în urmă cu cu șase ani, după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă, în timp ce se afla în coloana oficială care îl însoțea pe fostul ministru de interne Gabriel Oprea, îl acuză pe avocatul Daniel Ionașcu că nu s-a ocupat cum trebuie de dosarul referitor la fiul său.

Polițistul Bogdan Gigină a murit în urmă cu cu șase ani, după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă, în timp ce se afla în coloana oficială care îl însoțea pe fostul ministru de interne Gabriel Oprea

Ea a postat pe contul personal de Facebook, pe 13 septembrie, un „ultim mesaj” pentru Ionașcu, la care îl invită „să răspundă public”.

Bună ziua! Domnule avocat, politețea exterioară pe care o afișați nu ne ajută cu nimic. Domnule, nu v-am cerut nimic altceva decât un răspuns în ceea ce privește dosarul copilului nostru. În cursul acestui an nu ați făcut act de prezență la nici una dintre instanțe. Da sau nu?!!! Consider că aveți decența necesară pentru a ne da un răspuns. Carmen Gigină, pe Facebook:

„Am luat banii din asigurare și i-am dat domnului avocat Ionașcu”

Femeia a povestit pentru Libertatea de ce a recurs la acest gest.

„Ne-a luat bănuții și ne-a cam lăsat baltă”, spune Carmen Gigină, care dezvăluie că avocatul „este foarte scump” și a fost plătit din asigurarea primită în urma morții lui Bogdan Gigină.

„Banii ăștia noi nu i-am fi făcut nici dacă mai trăiam o viață de acum înainte. Am luat banii din asigurare și i-am dat domnului avocat Ionașcu. L-am angajat la câteva luni după moartea lui Bogdan, dar eu am văzut încă de atunci că nu se implica în dosar mai deloc. Când am făcut plângere că dosarul este tergiversat, el nu a fost de acord, ne-a reproșat că supărăm procurorul. Dar ați văzut că, după ce am făcut plângere, DNA a dat drumul la dosar”, a mai spus mama polițistului.

Daniel Ionașcu este avocat în Baroul București din 2009. A fost mâna dreaptă a Paulei Iacob, fosta avocată a lui Nicu Ceaușescu în anii 90. De asemenea, el este președinte executiv al PPU-SL, partidul controlat de Dan Voiculescu, și poate fi văzut frecvent în emisiunile postului de televiziune Antena 3. Potrivit ultimei declarații de avere, din octombrie 2020, Daniel Ionașcu avusese în anul precedent venituri din avocatură în valoare de 1,043 de milioane de lei (211.000 de euro).

„Nu credeam că este un om de așa joasă speță!”

Carmen Gigină mai susține că anul acesta, Ionașcu nu s-a prezentat la termene și a trimis „înlocuitori care nu erau acreditați să ia cuvântul în instanță”.

Ea spune că l-a ales pe Ionașcu drept avocat după ce l-a văzut la televizor.

„Am văzut că a făcut Teologia și am crezut că este un om credincios, care se implică. Nu credeam că este un om de așa joasă speță. Nu era interesat de dosarul copilului nostru. Înainte de a apărea pe la Antena 3, tot timpul mă suna și îmi cerea detalii despre ce trebuie să vorbească. El probabil că nu a citit dosarul, era total paralel”, a conchis Carmen Gigină, care a precizat că și-a luat un alt avocat după ce Ionașcu „nu a mai răspuns la telefon”.

Daniel Ionașcu: „Lucrurile merg foarte bine”

Avocatul Daniel Ionașcu a aflat de la reporterul Libertatea despre mesajul postat în urmă cu 10 zile de clienta sa. „Lucrurile merg foarte bine” în acest dosar, spune el.

„O voi suna pe doamna Gigină să vedem ce a avut în vedere. Suntem o echipă de avocați încă de la început, care colaborăm foarte bine”, a adăugat acesta, precizând că atunci când nu a fost prezent la instanță „a fost o situație de boală, destul de urâtă”.

Avocatul Daniel Ionașcu. Foto: Facebook

Daniel Ionașcu, după 5 minute: „Sunt uluit”

După ce a citit mesajul, avocatul a revenit cu un telefon și a spus că este „uluit” de mesajul postat de Carmen Gigină. „Mă șochează! Este adevărat că nu am fost la ultimul termen, dar eram în carantină”, a afirmat acesta.

La rândul ei, și Carmen Gigină a revenit cu un telefon spunând că „îi va mai da o șansă” avocatului. Ulterior, a șters și postarea respectivă de pe Facebook.

Procesul a intrat la judecata pe fond

În dosarul morții polițistului Bogdan Gigină, Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpă.

Potrivit procurorilor, fostul ministru de interne s-a folosit de funcția sa pentru a-i obliga pe polițiștii rutieri să însoțească pe motocicletă coloana oficială. Agentul de poliție Bogdan Gigină murit în seara zilei de 20 octombrie 2015. El se afla pe motocicletă și făcea parte dintr-un dispozitiv de însoțire, care mergea înaintea autoturismului în care se afla ministrul. Gabriel Oprea se deplasa către locuința sa.

Gabriel Oprea

Bogdan Gigină a fost nevoit să circule cu viteză sporită și în condiții de vizibilitate redusă, „ceea ce a contribuit la producerea accidentului rutier care a dus la decesul victimei”, consemnează procurorii.

În mai 2018, dosarul în care este inculpat Gabriel Oprea a fost trimis de DNA la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar s-a plimbat pe la mai multe instanțe din motive de procedură.

Abia în iulie 2020 Curtea de Apel București a decis definitiv că procesul poate începe, cauza judecându-se pe fond la Tribunalul București, având următorul termen pe data de 22 octombrie.

