Necunoscutele din cariera parlamentarilor care și-au pus în decembrie, la cererea presei, CV-urile pe site

În ultimele două săptămâni, de când Libertatea, ziariști locali PRO TV, G4Media și presa locală, plus voluntari organizați de Valeriu Nicolae au făcut demersuri pentru a afla de ce 84 de senatori și deputați nu aveau biografiile urcate pe site-ul Parlamentului, 24 dintre aceștia au făcut-o. Libertatea vă prezintă cazul a trei CV-uri de o pagină, pline de informații incomplete.

„Agenția Națională de Integritate pe bune”

84 de parlamentari nu aveau CV-ul publicat pe site-ul Parlamentului la mijlocul lunii decembrie, când Libertatea a început să-i sune pentru a afla motivele absențelor.

Până la redactare, 15 deputați și un senator le publicaseră, iar până la apariția materialului alți 5 parlamentari, toți senatori PNL, l-au urcat.

De la sfârșit de decembrie, după un demers în care s-au aliniat:

Jurnaliști PRO TV (Paul Angelescu), G4Media – ziar care a cerut CV-ul Laurei Vicol, jurnaliști locali de la Turnul Sfatului sau Jurnal Arădean

Libertatea, care a publicat lista și a sunat mai mulți deputați și senatori fără CV și a publicat 10 dintre reacțiile lor

Voluntari organizați în jurul lui Valeriu Nicolae, care a arăta că „în 2022 vreau să reușim să punem la punct un ANI (Agenția Națională pentru Integritate) pe bune”: aceștia le-au trimis e-mail-uri deputaților care nu aveau CV-uri trecute pe site.

Lista aleșilor lipsiți de transparență în privința realizărilor școlare și profesionale s-a redus la 59 de nume. Mai sunt 14 senatori și 45 de deputați – numele lor apar la finalul acestui articol.

Printre cei peste 20 de senatori și deputați care și-au publicat CV-ul, mulți au făcut-o omițând detalii importante.

De la anii de studiu la numele instituției de învățământ care a emis diploma de licență.

Deputat PSD, a terminat Dreptul la București când era secretar al Consiliului Local Argeș

Aurel Bălășoiu este unul dintre cei care au urcat, la sfârșit de decembrie, o biografie de o pagină. Bălășoiu are două facultăți, confom CV-ului:

Facultatea de Drept din cadrul Universității București;

Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Pitești.

Lipsa anilor de studiu, alăturată cu anii aferenți experienței profesionale, conduce însă la confuzie.

Aurel Bălășoiu

Cum a reușit Bălășoiu să facă Dreptul la București, dacă el lucrează în aparatul Primăriei Rociu din 1981, adică de la 21 de ani, până în 2020?

Conform CV-ului, el a fost mai întâi contabil la primărie (1981-1991), apoi secretar al Consiliului Local (1991-2004) și primar (2004 – prezent conform CV-ului, 2004-2020 în realitate).

Politicianul PSD a răspuns solicitării ziarului. Mai întâi, a menționat că a „omis” să treacă și anii de studiu, apoi că va reveni cu diplomele pentru ziar.

El nu le-a mai trimis, însă a spus că a făcut Dreptul la București, între 1992 și 1997 și Teologia la Pitești, între 2017 și 2020.

Practic, Bălășoiu s-ar fi apucat de Facultatea de Drept din cadrul Universității București la 32 de ani, la un an după ce a devenit secretar al Consiliului Local Rociu. Peste o treime din perioadă ar fi petrecut-o ca student.

Ziarul nu a primit nici în primele zile ale lui 2022 diplomele promise de deputatul argeșean.

Libertatea nu a primit vreun răspuns nici de la Facultatea de Drept din cadrul Universității București.

Din CV-ul lui Bălășoiu lipsesc anii de studiu, iar perioadele menționate ulterior de el se suprapun cu experiența sa profesională în satul natal

Deputat UDMR, „licențiat în științe juridice”. Unde?

Înainte de publicarea primului articol, Libertatea l-a sunat și pe Gabor Hajdu, unul dintre cei doi deputați ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR) care nu aveau CV-ul pe site.

Gabor Hajdu

„De lucrul acesta s-a ocupat o colegă de-a mea. Eu știam că acum vreo două luni. Nu vreau să fac presupuneri, nu știu de ce nu este acolo. Chiar o să îi scriu și o să întreb. Dacă îmi lăsați o adresă de e-mail, vă trimitem CV-ul la începutul săptămânii viitoare”, a spus Hajdu, după care a revenit: „Colega mi-a spus că CV-ul a fost transmis Parlamentului. Săptămâna viitoare ajunge la birou și vă va transmite și dumneavoastră”.

CV-ul lui Hajdu are o necunoscută: unde este „licențiat în drept” în anul 1999 deputatul?



El menționează că a fost avocat timp de 12 ani, apoi încă 8 ani jurist, însă nu spune unde și-a obținut licența.

Libertatea l-a contactat din nou pe Hajdu. De această dată, deputatul nu a mai răspuns solicitării.

Deputat PSD și-a trecut în CV titulaturi aparent naționale, dar verbal spune că sunt ale organizațiilor de partid

Gheorghe Șoldan

Neclarități sunt conținute și în CV-ul publicat recent de deputatul PSD Gheorghe Șoldan. Politicianul scrie că a fost consilier financiar al BCR Banca pentru Locuințe, în perioada 2010-2011. În 2010, actualul deputat de Suceava avea doar 19 ani.

Din 2011, Șoldan urcă în grad și ocupă, pentru un an, funcția de manager financiar la aceeași bancă. BCR Banca pentru Locuințe a intrat pe piață în 2008, potrivit site-ului oficial al băncii.

Gheorghe Șoldan a explicat pentru Libertatea cum a ajuns să bifeze astfel de funcții la o vârstă atât de fragedă.

„Am lucrat cu BCR imediat după ce-am terminat liceul. Nu era un contract cu carte de muncă, ci un contract de colaborare pe PFA (persoană fizică autorizată – n.r.). Vindeam asigurări, depozite la termen etc. Consilier financiar era titulatura de pe contractul pe care îl aveam cu ei. După un an, am ajuns manager al unei mici echipe, dar tot fără carte de muncă, pe PFA. Puteți verifica și la BCR”, a declarat deputatul de Suceava.

Din CV-ul publicat de Gherghe Șoldan lipsesc și anii în care și-a realizat studiile. O eroare tehnică, se apără el: „O să verific cum s-a completat pe site la Cameră, eu le-am trimis CV-ul cu anii de absolvire. Dar pot să vă spun din memorie: liceul l-am terminat în 2010, facultatea în 2013, iar anul trecut m-am înscris la master, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, încă n-am terminat”.

Cât privește mențiunile „2008-2010 președinte Liga Elevilor” și „2010-2013 președinte Liga Studenților”, Șoldan precizează că este vorba despre organizații din interiorul PSD.

Iar despre activitatea de „administrator” pe care scrie că a exercitat-o în perioada 2014-2020, parlamentarul social-democrat precizează că este vorba despre societăți comerciale.

CV-ul lui Gabor Hajdu, încheiat cu „licențiat în științe juridice”, și cel al lui Gheorghe Șoldan, din care lipsesc anii de studiu

LISTA ACTUALIZATĂ A LIPSEI DE TRANSPARENȚĂ

Deputați fără CV pe site (45)

PSD – 16: Patriciu Achimaș Cadariu, Simona Oprescu, Radu Cristescu, Raluca Dumitrescu, Remus Mihalcea, Marian Mina, Remus Munteanu, Nicolae Pavelescu, Radu Mihai Popa, Eduard Popică, Marian Rasaliu, Elena Stoica, Paul Stancu, Irinel Stativă, Vasilică Toma, Marian Țachianu

PNL – 16: Alexandru Andrei, Călin Bota, Claudiu Chira, Adrian Cozma, Valentin Făgărășian, Alexandru Kocsis-Cristea, Olivia Morar, Gheorghe Pecingină, Tudor Polak, Alexandru Popa, Florin Roman, George Stângă, Maria Stoian, Cosmin Șandru, Nelu Tătaru, Cristina Vecerdi

Minorități – 6: Amet Varol, Ognean Crîstici, Silviu Feodor, Iulian Firczak, Cătălin Manea, Bogdan Alin Stoica

Neafiliați – 2: Ionel Dancă, Bogdan Bola

AUR – 3: Călin Balabașciuc, Mihai Lasca (dat afară din partid), Vasile Nagy*

PPU-SL –1: Vlad Popescu Piedone

USR – 1: Teodor Lazăr

Senatori fără CV (14)

PNL: 9 – Viorel Riceard Badea, Iulian Bîca, Septimiu Bourceanu, Ovidiu Florean, Lucica Muntean, Ciprian Pandea, Eugen Pîrvulescu, Mihail Veștea, Liviu Voiculescu

PSD: 2 – Călin Matieș, Maricel Popa

Neafiliați: 2 – Diana Iovanovici Șoșoacă, Ion Iordache

UDMR: 1 – Lorand Turos

*Dintr-o eroare, Nagy n-a apărut pe lista inițială a Libertatea, deși nici el nu-și publicase CV-ul.

