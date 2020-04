De Bobi Neacșu,

„Orice cadru medical își asumă meseria pe care o are și nu cred că s-a gândit că are diabet. Nu a crezut că va fi cel ales de virus. A ieșit în prima linie, a tratat. Consider un sacrificiu suprem al unui om care și-a știut menirea”, a declarat Nelu Tătaru, despre asistenta din Ţăndărei care a pierdut lupta cu coronavirusul.

Ministrul sănătăţii a adăugat: „De asta am și spus: sunt oameni care au comorbidități și ar trebui să fie în a doua linie, dar bănuiesc că aici a fost o decizie a cadrului medical și a managementului spitalului”.

Trei cadre medicale din linia întâi au murit până în prezent în urma infectării cu coronavirus.

Ministrul sănătății a făcut apel la medici să fie atenți și să respecte precauțiile universale pentru a evita o creștere a deceselor în rândurile cadrelor medicale.

„Trebuie să avem grijă de noi ca personal medical. Trebuie să avem grijă de orice contact cu persoane sau suprafețe. Trebuie să avem grijă să păstrăm acele precauții universale. Trebuie să avem grijă cum ne îmbrăcăm, cum ne dezbrăcăm, cum ne spălăm, să ne dăm cu biocid, trebuie să avem grijă unde ne ducem în spațiul nostru de odihnă, trebuie să avem grijă când revenim în spital”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.

