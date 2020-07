“Spitalul Județean Ilfov a fost declarat astăzi spital suport COVID. De asemenea, mai sunt locuri în plus și la Spitalul Viting, și la spitalul modular construit de Primăria Capitalei în zona Pipera. Am făcut o evaluare a numărului de paturi ce pot acoperi necesarul pentru București. Am făcut evaluări la Spitalul Județean Ilfov. (…) La spitalul modular din Pipera sunt 500 de paturi. În total ar fi un cumul de 1221 de paturi pentru necesarul Capitalei. Azi s-a mărit capacitatea și la «Victor Babeș» cu 30 de locuri. În acest moment putem gestiona cu numărul de paturi pe care îl avem la Colentina. Sunt 100 de pacienți în spital. Rămâne ca la nivelul Comitetului Național de Urgență să gestionăm și detașările voluntare sau involuntare”, a explicat Nelu Tătaru.

De asemenea, ministrul sănătății a mai spus că structura modulară de la Spitalul Elias poate fi funcţională de mâine şi că rămâne să fie detaşat personalul medical.

“Poate fi funcţională, mai rămâne să detaşăm personalul. În acest moment, noi avem aceste discuţii. După cum ştiţi, de două zile avem chiar şi pârghia legală să putem detaşa involuntar acest personal. S-a făcut întâi un apel pentru cei care sunt în specialităţi – boli infecţioase, epidemiologie, precum şi terapie intensivă”.

