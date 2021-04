Fostul ministru al Sănătății a spus, după demiterea lui Vlad Voiculescu că în fruntea instituției ar trebui să vină un om care să înțeleagă sistemul.

„Dacă partidul meu ar decide acest lucru, da, dar suntem într-o coaliţie în care acest portofoliu este la USR. Suntem într-o criză sanitară, suntem într-un moment în care Ministerul Sănătăţii are nevoie de un profesionist, are nevoie de un om care să înţeleagă sistemul, are nevoie de un om care să înţeleagă corpul medical, să înţeleagă pacientul şi să înţeleagă şi situaţia prin care trece populaţia generală în aceste zile”, a declarat Nelu Tătaru la B1TV.

Fostul ministru a mai precizat că ”într-un sistem sanitar trebuie să gândim sanitar”.



„Suntem într-un val trei destul de agresiv, în care oboseala îşi spune cuvântul peste tot, atât în populaţia generală, cât şi în corpul medical, şi ar trebui în acest moment o reactivare, dacă vreţi să-i spunem aşa, a tot ce înseamnă sistem medical, care e obosit după un an de zile”.

Întrebat dacă, având în vedere expertiza acumulată în primul an de pandemie, dar și faptul că are o poziție importantă în PNL, ar fi de acord ca actuala coaliție să desemneze un ministru tehnocrat pentru portofoliul Sănătății, Nelu Tătaru a spus:

„Este un guvern politic, iar acel ministru sau acel partid din această coaliție poate să aducă specialiștii în ministerul respectiv. Ministrul nu poate acoperi totul. Ministrul nu este cel care vede totul, știe totul și dirijează neapărat totul. Nu, ministrul trebuie să aibă niște secretari de stat cărora să le împartă anumite atribuții și trebuie să aibă consilieri care să-l sfătuiască la un moment dat în anumite situații. (…)Sunt abordări diferite, atunci spuneam, eu sunt chirurg, dânsul este economist. Cred că într-un sistem sanitar trebuie să gândim sanitar, partea sau ponderea economică este cea care vine după, când suntem într-o criză sanitară”, a mai transmis Nelu Tătaru.

