Decizia, luată în 2018, a redirecționat întreaga moștenire către fratele său, în ciuda dorinței exprimate de Mahler de a-și lăsa averea nepoților săi.

În 2014, Joseph Mahler, în vârstă de 93 de ani, și-a redactat testamentul, desemnându-și nepoata și nepotul ca unici moștenitori.

Conform acestora, relația dintre Mahler și fratele său era tensionată – decedatul l-ar fi numit frecvent „porc”.

Cu toate acestea, fratele său, contestând testamentul la tribunalul din Nidwalden, a argumentat că Mahler nu avea capacitatea necesară pentru a lua o asemenea decizie din cauza bolii sale. Blick, parte a trustului Ringier, relatează că instanțele au decis în favoarea fratelui, iar cazul a ajuns ulterior la Tribunalul Federal.

Un raport medico-legal prezentat în instanță a arătat că Joseph Mahler suferea de Alzheimer și demență moderată încă din 2014. Tribunalul Federal a concluzionat că, din cauza stării sale medicale, Mahler nu putea evalua consecințele deciziei de a-și dezmoșteni fratele. „Voința testamentară are mari implicații, iar o persoană cu o asemenea afecțiune nu poate lua o decizie rațională de această magnitudine”, a precizat instanța.

Pentru ca testamentul să fi fost considerat valid, nepoții ar fi trebuit să demonstreze că Mahler a avut un „moment de luciditate” (lucidum intervallum) în momentul redactării documentului. Acest lucru ar fi necesitat o confirmare medicală, care însă nu a fost prezentată.

Expertul juridic Cornelia Döbeli subliniază importanța implicării unui medic în cazurile similare: „În cazurile de demență, este esențial ca un medic să confirme că testatorul înțelege pe deplin implicațiile deciziilor sale și acționează rațional”. În plus, ea recomandă ca testamentul să fie nu doar notarial, ci și medical autentificat.

Pentru nepoata și nepotul lui Mahler, lupta juridică a fost nu doar inutilă, ci și costisitoare. Pe lângă pierderea moștenirii, cei doi au fost obligați să plătească aproape 30.000 de euro pentru cheltuielile de judecată.

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