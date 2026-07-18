Parteneriatul confirmă capacitatea flotei ucrainene de a concura direct pe piața europeană a transporturilor, într-un moment în care rutele tradiționale maritime ale Ucrainei rămân sever afectate de contextul geopolitic.

Rute dus-întors între România, Serbia și Bulgaria pentru convoaiele Nibulon

Conform clauzelor contractuale, timp de patru luni, convoaiele formate din remorchere și barje aparținând Nibulon vor opera pe rute internaționale de pe sectorul inferior al Dunării.

Acestea vor asigura legături comerciale fluide între porturile din România, Serbia și Bulgaria. Fiecare dintre aceste convoaie dispune de o capacitate impresionantă de transport, de aproximativ 8.000 de tone de marfă, fiind deservite integral de navigatori ucraineni.

Eficiența noului model logistic a fost deja demonstrată prin finalizarea primei curse. Navele Nibulon au preluat o încărcătură de îngrășăminte fosfatice din Portul Constanța și au livrat-o în portul Prahovo din Serbia.

La întoarcere, barjele nu au mers pe gol, ci au fost încărcate în porturile dunărene din Bulgaria cu cereale și semințe oleaginoase destinate tot Portului Constanța. Această strategie de operare tip circuit reduce la minimum timpii morți și optimizează costurile operaționale.

De la tragedia fondatorului, la relocarea pe Dunăre

Dezvoltarea transportului internațional pe Dunăre a devenit o necesitate vitală și un pilon central în transformarea Nibulon. După ce a pierdut accesul la căile navigabile interioare ale Ucrainei din cauza războiului, compania a fost obligată să își redistribuie o parte importantă a flotei către piețele externe.

Nibulon este o afacere de familie legendară în Ucraina, fiind singura companie agricolă din țară care deține propria flotă și propriul șantier naval. Compania a fost fondată în anul 1991 de către Oleksii Vadaturski, un titan al agriculturii ucrainene, decorat cu titlul de „Erou al Ucrainei” în 2007.

În vara anului 2022, Oleksii Vadaturski și soția sa au fost uciși în propria locuință în timpul unui atac brutal cu rachete rusești asupra orașului Mikolaiv. La acel moment, Forbes îi estima averea la 450 de milioane de dolari.

Conducerea executivă a fost preluată ulterior de fiul său, Andrii Vadaturski. Acesta continuă extinderea internațională a holdingului, fiind cotat de Forbes Ucraina pe locul 28 în topul celor mai bogați oameni din țară, cu o avere estimată la 220 de milioane de dolari.

Pentru a proteja operațiunile, sediul central al Nibulon a fost mutat din Mikolaiv la Kiev.

TTS, rezultate financiare solide și o prezență puternică pe Bursă

De cealaltă parte a parteneriatului, compania românească Transport Trade Services (TTS) demonstrează o stabilitate financiară remarcabilă. În primul trimestru, TTS a raportat venituri consolidate de 158,02 milioane de lei, menținându-se aproape de nivelul perioadei similare a anului trecut.

În schimb, compania a reușit o performanță excelentă la capitolul profitabilitate, majorându-și câștigul pretaxare EBITDA consolidat cu 30,1%, până la valoarea de 23,3 milioane de lei.

Această creștere a fost susținută în principal de avansul de aproape 10% înregistrat pe segmentul transportului fluvial, unde volumul de mărfuri a atins 1,14 milioane de tone. Operarea portuară a cunoscut o ușoară temperare, stabilizându-se la 1,41 milioane de tone.

Delistată în 2015 sub vechea denumire de Navrom Galați, TTS a revenit spectaculos pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB) în vara anului 2021.

La ultimele cotații de tranzacționare, valoarea unei acțiuni era de 6,30 lei, ceea ce plasează capitalizarea bursieră a companiei la 1,13 miliarde de lei (aproximativ 216,3 milioane de euro).

Structura acționariatului s-a modificat și ea recent. Cel mai important acționar istoric, Alexandru Mircea Mihăilescu (cu o deținere de 25,31%), s-a retras din activitate, predând funcția de președinte al Consiliului de Administrație către Ana Bobircă.

Poziții semnificative în companie mai sunt deținute de fondurile de pensii NN (8,69%), precum și de Pavăl Holding — vehiculul de investiții al fondatorilor Dedeman —, alături de fondurile de pensii administrate de Aegon și Metropolitan Life, toate având participații de peste 5%.