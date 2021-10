Generalul Ciucă și-a luat consilier la minister pe ziaristul care a contribuit, la Radio România, la crearea legendei de luptător a premierului desemnat

Întrebat dacă a susținut concurs la MApN, Dobrițoiu a spus că „sunt detașat de la Radio, am dat concurs când am intrat în Radio”.

Radu Dobrițoiu a fost jurnalist, realizator de emisiuni la Radio România Actualități și membru în Comitetul Director al RRA, în mandatul lui Ovidiu Miculescu, șeful numit de PSD la Radioul public.

În 2013, la ideea lui Dobrițoiu, Radio România a realizat un documentar despre ceea ce autorii săi au numit „prima bătălie la care militarii români luau parte după cel de-al Doilea Război Mondial”.

Documentarul se regăsește astăzi pe blogul lui Radu Dobrițoiu, podulscorpionilor.ro, iar într-un articol, acesta arată că autorii l-au realizat „pornind de la experiența” sa din Irak.

Radu Dobrițoiu

„Comandantul Ionel-Nicolae Ciucă”

„Pornind de la experiența mea din Irak, colegii Mario Balint și Ilie Pintea, corespondenți de război, au realizat un documentar despre participarea trupelor românești la Bătălia de la Nasiriyah. Realizat după toate canoanele impuse pentru un film documentar, cu o vastă experiență în domeniul jurnalistic, cei doi au reușit să adune foarte multe informații de la actori care au participat la luptele de atunci, din provincia Dhi Qar, inclusiv ministrul apărării din acea perioadă, Ioan Mircea Pașcu, și comandantul de atunci al batalionului românesc de infanterie, Ionel-Nicolae Ciucă”, scrie Dobrițoiu pe blogul său.

De altfel, pe pagina web a Radio România Actualități dedicată acestui documentar, Dobrițoiu este creditat cu inițiativa jurnalistică.

„Dorind să mă protejeze (…). Pentru că se ducea la luptă”

În documentar, Radu Dobrițoiu spune:

„Am simțit că este vorba despre o misiune specială. (…) Era implicat direct comandantul batalionului în organizarea și punerea pe roți a acestei misiuni. Mi-aduc aminte că am cerut de mai multe ori și chiar am fost foarte supărat că domnul comandant Nicolae Ciucă nu a vrut să mă ia în această patrulă împreună cu militarii (…), dorind să mă protejeze (…). Pentru că se ducea la luptă. Era prima luptă, aveam să aflu după aceea, prima luptă în care era implicată o unitate românească după cel de-al Doilea Război Mondial”.

Dobrițoiu este autorul interviului în care Ciucă spunea că nu va intra în politică

În 2018, Radu Dobrițoiu îl intervieva pe Nicolae Ciucă pentru Radio România Actualități, acesta din urmă declarând pe atunci că nu intenționează să intre în politică.

Nu voi face politică. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere și îmi va îngădui viitorul să sprijin această instituție. Dar nu dintr-o funcție publică. Nicolae Ciucă, într-un interviu pe care i l-a luat Radu Dobrițoiu:

Pasaje din interviu au redevenit acum actuale, când generalul a fost propus premier al unui guvern politic.

Nicolae Ciucă | Foto: Inquam Photos

Declarat incompatibil de ANI

În anul 2014, conform site-ului susromania.com, jurnalistul Radu Dobrițoiu a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate pentru că, în paralel cu funcția pe care o deținea în cadrul RRA, deținea un PFA. Dobrițoiu a contestat decizia ANI, dar a pierdut, iar în 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o sentință definitivă prin care constata incompatibilitatea în acest caz.

Ce spune jurnalistul devenit consilier

Contactat de Libertatea, jurnalistul Radu Dobrițoiu a declarat că a ajuns la minister fiind detașat din funcția pe care o deținea în cadrul SRR în postul de consilier la MApN.

„Nu am dat concurs pe acest post, am dat examen când am intrat în Radio”, a explicat el.

Dobrițoiu a mai spus că pe cei doi îi leagă „o prietenie veche de peste 20 de ani”.

„E o relație de prietenie, cred că de vreo 20 de ani. Îl știu de când eram în Kosovo. În Irak și în Afganistan mi-a salvat viața. Legal, nu e o legătură de afini între noi. Mă cunosc de 20 de ani cu Nicu Ciucă, am gestionat și am mers în misiuni de luptă… Eu nu sunt angajatul lui Ciucă, sunt angajat al SRR detașat la MApN. Am o carieră de excepție în domeniul presei și al radioului, am avut două mandate în Comitetul Director al SRR, ăsta sunt eu. Un om cu două facultăți… Asta mă recomandă”, a explicat jurnalistul.

În ce privește atribuțiile sale în ministerul condus de Nicolae Ciucă, Dobrițoiu a explicat că se ocupă de partea de comunicare.

Am 4 ani petrecuți în Kosovo, Afganistan, Irak, în cele mai crunte situații. Dumneavoastră nu v-ați lua un jurnalist consilier care să aibă experiența asta, expertiza, dar și pregătirea intelectuală? Radu Dobrițoiu:

Legat de dosarul în care a fost declarat incompatibil, jurnalistul devenit consilier a explicat că, într-adevăr, problema a fost faptul că deținea un PFA, subliniind că procesul a fost unul civil, și nu penal.

„[Dosarul] a pornit de la un sindicalist care a acționat în instanță și a făcut tot soiul de verificări pentru tot Comitetul Director, pentru că era în conflict cu președintele-director general de atunci. Și de ce am divorțat de prima nevastă e tot o decizie civilă. Nu are legătură cu moralitatea unui om. Nu am furat, nu am sustras bani, nu e vorba de asta. Doar au găsit ei că sunt incompatibil pentru că aveam PFA cu numele meu, eram propriul salariat”, a explicat el.

Master în cadrul Universității Naționale de Apărare și cursuri la Colegiul Național de Apărare

Întrebat ce apreciază că l-a recomandat pentru post, Radu Dobrițoiu a răspuns că este absolvent al Facultății de Istorie de la Universitatea din București, absolvent al Facultății de Jurnalism a aceleiași universități și că a urmat studii de master în cadrul Universității Naționale de Apărare, dar și cursurile Colegiului Național de Apărare.

„Pe scurt: 30 de ani de experiență în radio, cărți publicate, am cinci premii de recunoaștere națională și profesională. Vă rog eu frumos să vedeți ce mă recomandă ca activitate profesională – premii, studii, experiență de corespondent de război – și după aceea să puneți alte întrebări. Eu mă pricep la jurnalism foarte bine, asta mă recomandă. Alte întrebări?”, a încheiat Dobrițoiu.

Citeşte şi:

Lista restricțiilor care intră în vigoare luni și sunt valabile 30 de zile

Dosar penal în cazul episcopului de Giurgiu care spunea că vaccinurile sunt „expirate”, iar incendiile din spitale – „o făcătură”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, noi declaraţii de impact despre divorțul de Reghecampf: „Își va pierde și ultima fărâmă de respect!”

Playtech.ro Aparatul electric banal care îţi poate da contorul de curent peste cap dacă îl laşi în priză. Are un consum enorm

Observatornews.ro Ce restricţii vor avea, de luni, românii nevaccinaţi anti-Covid-19

HOROSCOP Horoscop 22 octombrie 2021. Vărsătorii trebuie să intervină serios printr-o reevaluare în planurile lor de viitor

Știrileprotv.ro Cunoscut actor din reclame, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare. Ce le-a făcut unor tinere

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele