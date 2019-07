Întrebat de ce a așteptat să se facă dimineață pentru a interveni, Mirea a răspuns sec: „Nu am stat deloc. Noi am muncit!”.

„Eu nu lucrez în dosar. Am făcut percheziția. La percheziții, fiecare forță și-a făcut treaba ei.

Nu știu ce probă a ridicat criminalistul, pompierul când a secat fântâna nu a găsit nimic, mi-a făcut un proces-verbal, l-am pus la dosar.

Dosarul l-a supravegheat procurorul. Percheziția s-a făcut sub comanda procurorului. Polițistul acolo a fost un executant”, a declarat Nicolae Mirea.

Întrebat, de asemenea, de ce a așteptat să se facă dimineață pentru a interveni în casa suspectului Gheorghe Dincă, Mirea a spus că fără autorizație nu putea intra noaptea.

„Nu am stat deloc. Noi am muncit. Informațiile au venit la fel, noi am localizat, am muncit. Până am luat autorizările a venit dimineața. Nu puteam să mergem fără autorizație, nu putem intra noaptea”, a explicat Mirea.

Totodată, întrebat dacă își reproșează ceva în ceea ce privește intervenția de salvare a Alexandrei, Mirea a răspuns negativ. „Nu, nu (nu am ce să îmi reproșez, mie și echipei – n.r.). S-a acționat perfect.

Din punctul nostru de vedere, noi ca polițiști am asigurat perfect, nu se putea altfel”, a răspuns fostul șef al Poliției Caracal.

Acesta a negat că l-a luat pe tatăl Alexandrei la percheziții: „Nu l-am luat, nu puteam. Fiecare echipă și-a făcut treaba. Cu mine, când am intrat acolo, nu l-am luat.

Cum să îl las pe el în față, neapărat de lege? Eu eram apărat de lege când intram, prin autorizație”, a justificat Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal.

