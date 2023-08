Gabriel Gavriş, cunoscut ca Gheboasă, a anunţat luni seara la România TV, că vrea să ajungă preşedintele Partidei Romilor.

„Eu sunt țigan, nu sunt român și am văzut că aveți o legătură foarte strânsă cu Victor Ponta și aș dori să îl înștiințați cumva că îmi doresc să ajung președinte la Partida Romilor. Dacă se poate să facă cumva, să mă aducă în funcție”, a spus Gheboasă, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu.

În replică, preşedintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE), Nicolae Păun, i-a transmis, într-un comunicat de presă, că „pentru a fi președintele Partidei Romilor nu-ți trebuie abilități de rapper, îți trebuie multe alte calități”.

„Nu îl cunosc pe acest tânăr, acum am auzit de el, în urma incidentului de la Untold. Deși apreciez faptul că și-a declarat etnia, el ca artist mai are mult până să ajungă la nivelul lui Connect-R. Pentru a fi președintele Partidei Romilor nu-ți trebuie abilități de rapper, îți trebuie multe alte calități. Cu toate acestea, dacă are de gând să se înscrie în Partida Romilor și împreună să organizăm o serie de spectacole caritabile pentru copiii instituționalizați, îl aștept cu drag”, a precizat Nicolae Păun.

Legat de scandalul Gheboasă – Untold, liderul Partidei Romilor crede că „i s-a făcut o reclamă mult prea mare acestui act muzical”.

„Cu privire la prestația tânărului Gheboasă, observ că acest nou curent muzical apărut pe piață este agreat de o bună parte din noua generație de adolescenți, așa cum am văzut pe imaginile de la Untold. Am văzut numeroși adolescenți care îi știau versurile și cântau cu el. Gheboasă intră pe aceeași linie de prestație muzicală cu artiștii de la BUG Mafia, La Familia și Paraziții, care folosesc același limbaj”, a spus Nicolae Păun.

Potrivit preşedintelui Partidei Romilor, festivalul Untold, ca și celelalte festivaluri organizate în România, au ca scop partea comercială.

„Interesul organizatorilor e să aibă cât mai mulți spectatori și profit cât mai consistent. Cred că i s-a făcut o reclamă mult prea mare acestui act muzical”, a mai spus Nicolae Păun.

Artistul Gheboasă a susţinut, în cadrul festivalului Untold, care a avut loc pe Cluj Arena între 3 și 6 august, un concert care a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

„Noi nu am intervenit niciodată în actul artistic, credem în libertatea de exprimare”, au transmis organizatorii Untold, după concertul lui Gheboasă.

