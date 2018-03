Nicolae Robu, amendat pentru că a parcat pe locurile pentru persoanele cu handicap. Edilul din Timișoara a fost sancționat, luni, de Poliția Locală cu 580 de lei, după ce, cu o zi înainte, ceruse să fie amendat pentru că a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap.

Primarul Timișoarei s-a autodenunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

De altfel, în procesul verbal prin care edilul a fost înștiințat despre amendă, Poliția a precizat „procesul verbal a fost întocmit urmare a autodenunțării d-lui Nicolae Robu pe Facebook”. Edilul Nicolae Robu a cerut, duminică, să fie sancționat, scrie Hotnews.ro.

„Am greșit și-mi pare nespus de rău! Îmi cer scuze de la toate persoanele cu dizabilități locomotorii și le asigur și asigur pe toată lumea că am făcut-o total neintenționat! Astăzi am fost la Spitalul Municipal în vizită la prietenul meu, menestrelul de pe Alba Iulia, Vasile Alecsandri etc., Mircea Parasca, grav bolnav, proaspăt ieșit de la terapie intensivă dupa ce i s-a amputat un picior, din șold. Am fost cu mașina personală, Laguna 2, pe post de șofer si, de indată ce am intrat în curte, portarul m-a îndrumat unde să parchez. Fiind atent la indicațiile lui, binevenite în spatiul restrâns în cauză și cu o mașină fără senzori (e fabricată în 2001, cumparată second hand), n-am observat că pe asfalt – asfalt parțial acoperit de zăpadă – era semnul de rezervare pt persoane cu handicap. Evident, portarul nu mi-a spus nimic. Astfel, am ajuns să fac un lucru pe care nu l-aș fi făcut, intenționat, niciodată! Acum, nu pot decât să-mi cer scuze, să cer inclusiv să fiu sancționat pt greșeala facută, conform legii!”, este mesajul pe care l-a publicat pe Facebook, Nicolae Robu, primarul Timișoarei.