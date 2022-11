Nicoleta era gravidă când a făcut COVID și a stat 13 luni în ATI, în Anglia. Românca și-a văzut prima oară fetița la 6 luni după ce născuse

Povestind despre experiența ei, o mare parte din ea petrecută legată la un aparat de reanimare, Nicoleta Tuna a dezvăluit că nimeni nu se aștepta ca ea să supraviețuiască.

Românca în vârstă de 30 de ani a petrecut atât de mult timp în spital, încât a învățat să vorbească engleza în timp ce se afla în secția de Terapie Intensivă și acum consideră personalul de aici „a doua familie”.

Nicoleta locuia în Colchester, Essex, și era însărcinată în 36 de săptămâni și nevaccinată când a luat coronavirus, în octombrie 2021. Starea ei s-a deteriorat rapid și a fost internată la Spitalul Colchester, unde fiica ei Thea a venit pe lume prin cezariană, de urgență.

Ea a fost apoi plasată în comă indusă medical și în noiembrie 2021 a fost transferată la Royal Papworth Hospital, o unitate medicală specializată pentru afecțiunile de inimă și plămâni din Cambridge, pentru îngrijiri avansate.

Nicoleta has been in hospital for 13 months, with 11 months in critical care and 10 months (299 days) on ECMO.



Husband Mike has driven the three-hour round trip to visit his wife in our hospital almost every day for a year. Yesterday he came to take her home ? pic.twitter.com/g07VoRcYF3 — Royal Papworth Hospital NHS FT ? (@RoyalPapworth) November 18, 2022

Românca a petrecut 299 de zile legată la un aparat specializat de îngrijire în terapia intensivă, care pompează oxigen în sângele pacientului, permițând plămânilor să se odihnească. A fost trezită din comă în februarie 2022, moment în care fiica ei Thea avea aproape patru luni.

Nicoleta Tuna a fost externată în cele din urmă din spital, joi, în aplauzele a zeci de angajați ai NHS, care au îngrijit-o. Alături de ea au fost soțul Mike, fiul Eduard, de 6 ani, și fiica Thea, acum în vârstă de un an.

Nicoleta, Eduard, Thea și Mike, soțul ei, la externarea din spital. Foto: royalpapworth.nhs

„După cezariană nu-mi amintesc nimic. M-am trezit și am fost îngrijită de o asistentă medicală româncă, iar ea a vorbit cu mine. Am întrebat-o ce zi este și a spus 22 februarie 2022. Nu îmi venea să cred, era prea mult. Mi s-a spus că șansele mele de supraviețuire sunt foarte mici, nimeni nu se aștepta să trăiesc. Am fost într-o stare atât de proastă”, a povestit Nicoleta.

Când Thea avea șase luni, românca era suficient de puternică pentru a-și putea ține fiica în brațe pentru prima dată. Până pe 31 august, ea a rămas legată de aparatul de respirat, iar în septembrie a fost scoasă treptat de la ventilator și a trecut pe o formă de administrare de oxigen cu debit mare, pe care o va continua să o folosească acasă.

„A fost foarte dificil, deoarece nu am putut să petrec timp cu fiica mea, sau cu fiul meu de șase ani, dar acum îmi pot petrece restul vieții cu ei și cu soțul meu, datorită tuturor oamenilor de la Royal Papworth.

Nu vorbeam engleză când am fost adusă pentru prima dată, dar tot personalul de aici m-a ajutat în multe feluri, inclusiv cu limba engleză, precum și organizarea unei petreceri, prima aniversare, pentru Thea, care a fost pur și simplu uimitoare.

Nicoleta și două dintre asistentele care au îngrijit-o la Terapie Intensivă. În dreapta, Romana, prima persoană pe care a văzut-o când a fost trezită din comă. Foto: royalpapworth.nhs

În timp ce am fost în stare critică, personalul a scris urări de bine într-un caiet, pentru mine, pe care îl voi păstra pentru totdeauna. Toți au scris cuvinte frumoase. Acum sunt a doua mea familie.

Acum, singura mea dorință este să trăiesc cu copiii mei și să-i văd crescând, ceva ce nu credeam că voi avea șansa să fac”, a mai spus românca.

