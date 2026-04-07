„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței”, a transmis șeful statului.

„Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”, a adăugat el.

„Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat”, a conchis Nicușor Dan.

Ultimul meci pe banca României pentru Lucescu a fost eșecul cu Turcia de la Istanbul din barajul pentru CM 2026. A murit după 12 zile

Il Luce şi-a încheiat al doilea și ultimul mandat de selecţioner pe 2 aprilie, anunțul fiind făcut de FRF. Ultimul meci în care a stat pe banca naționalei a fost semifinala barajului de calificare la CM 2026 cu Turcia, jucată la Istanbul pe 26 martie și pierdută cu 0-1.

Pe 29 martie, el a fost luat din cantonamentul echipei naţionale de la Mogoșoaia și dus la Spitalul Universitar din București, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac.

Lucescu a fost operat pe 31 martie, chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, jucat la Bratislava și pierdut cu 0-2. Din acest motiv, nu a făcut deplasarea la ultimul meci în calitate de selecționer. De asemenea, medicii i-au montat în acea zi un defibrilator în piept ca să îi regleze bătăile inimii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Pe 3 aprilie, vineri, Il Luce a suferit un infarct miocardic acut, în timp ce era în Spitalul Universitar și urma să fie externat. De atunci, starea de sănătate a fostului selecționer s-a degradat, iar în weekend a devenit critică.

Luni, 6 aprilie, spitalul a anunțat că se ia în calcul montarea unui sistem mecanic de asistare cardiacă (ECMO) în încercarea de a-i salva viața. Este vorba despre un dispozitiv care preia temporar funcția inimii și plămânilor.

Pe 7 aprilie, la ora 15.26, Spitalul Universitar a anunțat: „Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe. Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia. La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar”. Mai exact, acest lucru înseamnă că investigația CT a arătat două probleme grave: Lucescu a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, adică zone din creier afectate de lipsa circulației sângelui, și în plus avea cheaguri de sânge în plămâni.

În aceeași seară de 7 aprilie, la ora 20.30, Lucescu a murit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE