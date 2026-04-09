„A fost o discuție foarte francă, foarte deschisă. Mi-a spus clar ce crede despre ce s-a întâmplat în ultimele câteva săptămâni”, a declarat Rutte într-un interviu acordat CNN.

Declarațiile lui Rutte au venit după întâlnirea pe care a avut-o cu ușile închise cu Donald Trump la Casa Albă.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus jurnaliștilor că Trump consideră că NATO a fost „pusă la încercare și a eșuat” în timpul războiului cu Iranul.

Întrebat dacă este de acord că unele țări NATO au fost „puse la încercare și au eșuat”, Rutte a răspuns: „Unele dintre ele, da, dar o mare majoritate a țărilor europene – și asta am discutat astăzi – au făcut ceea ce au promis anterior într-o astfel de situație”.

Șeful NATO a spus că i-a transmis lui Trump că majoritatea țărilor europene au contribuit cu sprijin logistic și alte angajamente.

„Europa, ca platformă de proiecție a puterii pentru Statele Unite, a fost pe deplin utilizată în ultimele șase săptămâni. Și da, este adevărat, nu toate națiunile europene și-au respectat aceste angajamente și înțeleg pe deplin că este dezamăgit din această cauză”, a adăugat el.

Întrebat câte țări din NATO consideră că războiul purtat de Trump și Israel împotriva Iranului a fost „ilegal” și dacă aceasta este o opinie larg răspândită, Rutte a răspuns „nu”.

„Pentru că NATO a susținut întotdeauna că diminuarea acestor capacități nucleare și de rachete balistice este esențială”, a spus el.

Șeful NATO a fost întrebat și dacă Trump i-a spus că intenționează să retragă Statele Unite din NATO.

„I-am atras atenția și asupra faptului că tocmai conducerea sa a dus la angajamentul de la Haga privind cheltuielile. Acel prag de 5% reprezintă o schimbare transformațională în NATO. Este o moștenire transformațională pe care o lasă în urmă”, a răspuns Rutte.

Anterior, The Wall Street Journal a relatat că administrația Trump analizează un plan de a sancționa unele state membre NATO pentru reticența lor de a sprijini SUA și Israel în timpul războiului cu Iranul.

Citând oficiali ai administrației, publicația a precizat că propunerea ar implica retragerea trupelor americane din țările NATO considerate necooperante în efortul de război împotriva Iranului și relocarea acestora în state care susțin mai mult campania militară a SUA.

Donald Trump nu poate să retragă SUA din NATO fără acordul Congresului, iar o astfel de inițiativă nu ar fi susținută nici măcar de aliații săi republicani. Legea care îi interzice o decizie unilaterală în acest sens a fost adoptată la inițiativa actualului secretar de stat Marco Rubio și a senatorului democrat Tim Kaine.