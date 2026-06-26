Nicușor Dan a convocat CSAT, luni, la Palatul Cotroceni. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Pe agenda reuniunii se află mai multe teme privind securitatea națională, inclusiv obiectivele României la Summitul NATO din 2026 și situația serviciilor de navigație aeriană.

Potrivit Administrației Prezidențiale, membrii CSAT vor analiza obiectivele pe care România le va susține la Summitul NATO de la Ankara din 2026.

Totodată, pe ordinea de zi figurează și stabilirea forțelor și mijloacelor Armatei României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027.

Un alt subiect important îl reprezintă implicațiile asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și asupra securității spațiului aerian, în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27 februarie 2026.

Administrația Prezidențială precizează că pe agenda reuniunii se află și alte teme de actualitate.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.