„Vă rog să întrebați PSD, PNL și USR de ce nu v-au spus cine a reintrodus România pe calea de a fi acceptată din nou în Programul Visa Waiver, în ziua alegerilor din a 2-a rundă de alegeri la doar 4 ore după ce România fusese scoasă din acest program!? Adevărul gol goluț este că eu personal m-am luptat pentru România în acea zi non-stop după discuțiile directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională – Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat – Marco Rubio și Vice Presedintele Statelor Unite – J.D. Vance. Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare. Pentru a fi reintrodusă trebuiau să retrimită tot dosarul pentru reevaluare la State Department și DHS. (Documentul Oficial este atașat!) Partea tristă este ca ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetență! Nici măcar nu au făcut follow-up după, fiindcă nu le-a păsat”, a scris Dragoș Sprînceană pe Twitter.

Totuși, nu este clar de ce Sprînceană a vorbit despre „ziua alegerilor din a 2-a rundă de alegeri la doar 4 ore după ce România fusese scoasă din acest program”, știut fiind faptul refuzul la Visa Waiver a fost în martie 2025, iar turul 2 al alegerilor prezidențiale din România a avut loc în mai 2025.

Afaceristul a continuat și a susținut că Simion era băut și că a făcut lobby pentru ca țara noastră să nu fie primită în programul de eliminare a vizelor de SUA: „Dar când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor – Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry – am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției”.

În final, Sprînceană le-a cerut membrilor AUR să se delimiteze de George Simion: „Sunteți conduși de un mic trădător de țară că altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze. În afară de 2-3 congressmen, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el”.

„Domnilor membrii AUR vă stimez și vă apreciez, dar meritați un alt lider, un lider care nu tratează partidul ca propriul lui SRL, că alte realizări notabile în viață nu are!”, a mai scris Sprînceană.

Amintim că, pe 25 martie 2025, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în Programul Visa Waiver, decisă de fosta Administrație Biden, și că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor, care era programată pe 31 martie, fără să ofere un motiv clar. Nici după aproape un an de la acel moment, Administrația Trump nu a făcut un anunț privind orizontul de timp în care românii vor putea călători în SUA fără viză, deși țara noastră îndeplinește toate criteriile.

Mai amintim că, pe 3 aprilie 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat, într-o discuție cu presa, că are în SUA doi trimiși care vor avea discuții oficiale la reședința privată a lui Donald Trump, Mar-a-Lago, dar a refuzat să le dea numele și a susținut că cei doi vor merge pe cont propriu pentru a face lobby țării noastre, căreia i se luase dreptul de a intra în programul Visa Waiver. Unul dintre ei era Dragoș Sprînceană, așa cum a descoperit presa, lucru confirmat apoi de premier.

