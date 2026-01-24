Președintele a fost prezent la manifestările de Ziua Unirii din Iaşi

Mii de persoane s-au adunat în centrul Iașiului pentru a sărbători Ziua Unirii, eveniment la care a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Manifestările au început dimineața cu o slujbă religioasă, urmată de discursurile oficialităților, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza și parada militară. Începând cu ora 12.00, a avut loc un spectacol folcloric, iar seara este planificată retragerea cu torțe a militarilor.

Pentru siguranța participanților, în zonă au fost montate garduri metalice și au fost impuse restricții de circulație pe tot parcursul zilei. Pe scenă, alături de președinte, au urcat și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, precum și oficiali din administrația locală și județeană, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a fost huiduit la Iași în timpul imnului și al rugăciunii „Tatăl nostru”

Președintele României a fost întâmpinat cu huiduieli de către o parte din mulțime, la sosirea în Piața Unirii. În Moldova, an de an, se formează cozi de pelerini, întinse pe zeci de kilometri, tocmai pentru a se închina la moaștele Sf. Parascheva.

De aceea stă dată însă, în Moldova s-au auzit huiduieli în momentul în care a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru”.

O parte din mulțimea venită în Piața Unirii l-a huiduit pe Nicușor Dan în timpul rugăciunii „Tatăl nostru” și al imnului. În mulțime, în timp ce președintele a era huiduit, au fost și susținători ai AUR și SOS România. La rândul său, Diana Șoșoacă se afla în Piața Unirii din Iași cu o vuvuzelă și a început să-l huiduie pe președintele României.

Tot în această dimineață, câteva sute de membri și simpatizanți AUR, veniți din mai multe județe, au participat la un marș pe străzile orașului. Pe durata marșului, participanții au scandat lozinci precum „Unitate națională”.

Ce le-a spus Nicușor Dan românilor care l-au huiduit la Iași

La Iași, șeful statului s-a adresa în mod direct celor care l-au huidiut în Piața Unirii. Nicușor Dan le-a cerut manifestanților să nu mai huiduie în timpul imnului fiind o „ceremonie de comemorare a eroilor”.

„Aveți simpatia mea pentru că și eu am huiduit de multe ori politicieni. Dar vă întreb: în continuare ce se întâmplă după? Aveți un proiect? Dacă aveți un proiect, atunci haideți să-l dezbatem. În România politicienilor pe care îi aveți lideri, e loc pentru toți românii? Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor”, a spus Niușor Dan, în fața mulțimii.

Nicușor Dan a fost huiduit și aplaudat la Focșani

Tot în cursul zilei de 24 ianuarie 2026, Nicușor Dan a fost huiduit și aplaudat la Focșani. Acolo, șeful statului s-a prins în Hora Unirii.

Șeful statului a subliniat importanța unității și responsabilității într-un discurs adresat mulțimii adunate în centrul orașului. „La mulți ani, Focșani, la mulți ani, România!”, a fost mesajul cu care președintele și-a început alocuțiunea, întâmpinat de reacții împărțite din partea publicului.

Nicuşor Dan a făcut apel la reconciliere și reflecție în această zi de sărbătoare națională.

„Trăim niște momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideți să ne bucurăm puțin. Cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze și să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, aşa o sărbătoare, cum este 24 ianuarie, este un moment de reflecţie, de bucurie și de mândrie că niște oameni au fost în stare să scrie istorie în partea asta de pământ”, a declarat președintele, în timpul evenimentului de la Focșani.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii care l-au huiduit la Focșani

În fața huiduielilor din public, Nicușor Dan a recunoscut dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirea, dar a subliniat și responsabilitatea acestora.

„La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit, pentru ca orice cetăţean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate.

Şi responsabilitatea este: «Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele». Nu gândiți numai pasul unu, gândiți și pasul doi. Aveți o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voștri, pentru România întreagă”, a mai declarat președintele țării.

