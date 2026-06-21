Libertatea i-a contactat pe cei implicați pentru a afla motivul prezenței generalului Pahonțu alături de ei și ce s-a discutat la această întâlnire, dar au refuzat să comenteze acest detaliu, oferind în schimb explicații generale despre contextul întâlnirii.

Eugen Tomac a confirmat autenticitatea imaginii, declarând: „Este reală, este un prânz pe care îl luam după o întâlnire pe care domnul președinte a avut-o cu președintele PPE, domnul Manfred Weber […]. Eu i-am invitat pe domnul Rareș Bogdan și domnul Negrescu, pentru jumătate de oră. Directorul SPP îl însoțește pe președintele României în toate deplasările externe”.

La rândul său, Victor Negrescu a explicat utilitatea reuniunii, precizând că înaintea fiecărui Consiliu European au loc întâlniri ale familiilor politice: „Eurodeputați români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte. Discuțiile au privit spre exemplu viitorul Cadru Financiar Multianual”

În aceeași notă, Rareș Bogdan a subliniat că dialogul s-a axat exclusiv pe teme de politică internațională, dezmințind orice negociere de politică internă sau discuții referitoare la guvernul Veștea. Referitor la prezența șefului SPP, Rareș Bogdan a adăugat că generalul Pahonțu îl însoțește pe președinte în deplasări.

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