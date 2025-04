Nicușor Dan a precizat că, dacă el va fi la Palatul Cotroceni, vor urma schimbări în Guvern și principalul vizat va fi premierul Ciolacu, președintele PSD. Edilul general a spus că totul va fi stabilit în urma unor negocieri la care va participa și el, în calitate de șef al statului.

„Eu cred că se impune, nu vreau să promit asta, pentru că va fi o negociere. În orice caz, este o discuție între președinte și cele patru partide pro-occidentale din Parlament, cu două mari argumente: unu, acest Guvern și acest premier nu mai au încrederea populației. Pur și simplu, oamenii nu mai au încredere în Guvern. Al doilea argument, este un mesaj pe care populația îl dă: schimbați modul în care faceți lucrurile. Și al treilea argument, dacă lucrurile continuă să meargă așa, deci noi am avut la 1 decembrie izolaționiștii la 32%. Acum în sondaje sunt la 42%, în trei ani și jumătate vor fi la 62%, dacă nu se schimbă nimic”, a susținut Nicușor Dan.

El a adăugat că USR, partid care încearcă să scape de Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidențiale, va fi adus la guvernare dacă el va fi președinte.

„Îmi doresc foarte tare ca USR să intre la guvernare, așa cum am spus-o încă din decembrie. Indiferent cum am lua-o, USR este un partid reformist și România are nevoie de reforme. Acum este total disproporționat în coaliția de guvernare raportul între cei care vor să păstreze lucrurile așa cum sunt și cei care vor să facă reforme. Intrarea USR-ului ar echilibra”, a spus edilul, care a fondat USR acum un deceniu.

Nicușor Dan a punctat că Ilie Bolojan, care în prezent este președinte interimar și președinte suspendat al PNL, va fi opțiunea de premier, în ipoteza că el va fi ales președinte.

„Evident că eu sunt un om de dreapta. Care e diferența dintre dreapta și stânga? Dreapta este cu stimularea muncii, cu libertatea economică, cu piedici mai puține pentru mediul privat, respectarea legii. Evident că mi-aș dori un premier de dreapta. Evident că e o discuție publică despre domnul Bolojan, e o persoană care îmi place foarte mult. Ar fi prima opțiune, dar nu vreau să promit”, a conchis Nicușor Dan.

Alegerile prezidențiale din 2025 vor avea loc pe 4 și 18 mai. După validarea ultimilor candidați de către BEC și Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

