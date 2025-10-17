„Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a transmis șeful statului pe rețelele de socializare, la 11 ore după tragedie.

Nicușor Dan a cerut ca toate persoanele și instituțiile implicate să își asume responsabilitatea, afirmând că cei care au știut, dar nu au acționat, precum și cei care au dat dovadă de neglijență trebuie să răspundă.

Președintele a precizat că a cerut tuturor instituțiilor implicate să dea informații rapid, pe măsură ce le au și că această tragedie putea fi evitată: „Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete. Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”.

„Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a subliniat Nicușor Dan în final.

O explozie puternică a zguduit la ora 9.00 un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, așa cum se poate vedea în fotografiile surprinse de fotoreporterul Libertatea, Dumitru Angelescu.

În total, până acum, 20 de persoane au fost rănite, iar alte trei au murit.

Cauza exploziei a fost o scurgere de gaze. Distrigaz, care s-a deplasat ziua precedentă la blocul din Rahova, a spus că a îndeplinit procedura cerută și că a oprit alimentarea cu gaz, doar că scurgerile au continuat.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, a explicat Distrigaz.

