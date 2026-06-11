Măsura este prevăzută într-un proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan.

Ce prevede noua lege

Conform noilor reglementări, românii care tulbură liniștea publică între orele 22.00 și 8.00 și 13.00 și 14.00 prin zgomote, larmă sau utilizarea de aparatură muzicală la volum ridicat vor putea fi sancționați cu amenzi de la 1.000 la 2.000 de lei, față de 500-1.500 de lei, cât este acum. În cazul recidivei, suma poate crește până la 6.000 de lei.

De asemenea, organizarea de petreceri private sau utilizarea de echipamente muzicale care deranjează locuitorii din zonele rezidențiale va fi pedepsită cu amenzi între 4.000 și 6.000 de lei, comparativ cu 2.000-3.000 de lei, în prezent.

Foto: Libertatea

În cazul repetării acestor fapte în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau la prestarea a 100-150 de ore de muncă în folosul comunității.

Se pedepsește cu amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei sau prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității pentru: „săvârșirea repetată în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora”, se arată în textul legii.

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De ce a fost necesară majorarea amenzilor

„Tulburarea liniștii publice a devenit una dintre problemele care afectează viața oamenilor din ce în ce mai des. Zgomotul și comportamentul deranjant sunt din ce în ce mai frecvente în locurile publice și în vecinătăți. Oamenii sunt deranjați constant de petreceri zgomotoase, muzică puternică, sunete cauzate de lucrări sau alte activități care tulbură liniștea. Din păcate, amenzile pentru tulburarea liniștii publice sunt prea mici pentru a descuraja astfel de comportamente”, se arată în expunerea de motive a legii.

Ultima majorare a amenzilor pentru astfel de contravenții a avut loc în ianuarie 2020, însă senatorii au considerat că măsurile nu sunt suficient de severe pentru a descuraja aceste comportamente.

De aceea, în 2024, Parlamentul a adoptat un proiect legislativ care dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice, măsurile fiind votate definitiv luna trecută.

Alte sancțiuni prevăzute

Noua legislație include și sancțiuni mai dure pentru comercianții care încalcă deciziile autorităților de suspendare a activității sau de interzicere a vânzării de alcool în anumite zile ori către minori.

Aceștia riscă acum amenzi duble față de cele actuale, adică între 4.000 și 6.000 de lei.

De asemenea, firmele care închiriază spații pentru activități de proxenetism și ignoră deciziile de suspendare a activității vor fi și ele sancționate mai aspru.

Când intră în vigoare noua lege cu amenzi duble

Potrivit legii, noile prevederi vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția situațiilor de urgență, când termenul poate fi redus la minimum 10 zile.

Prin aceste măsuri, autoritățile încearcă să răspundă unei probleme tot mai frecvente – perturbarea liniștii publice – și să reducă numărul de abateri prin sancțiuni mai aspre.

Totodată, se elimină limitarea aplicării legii doar în mediul urban, după o decizie a Curții Constituționale care a constatat necesitatea unei reglementări unitare la nivel național.

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