Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat cererea de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor pe 5 februarie.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor, preşedinte al Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice a Curșii de Apel Bucureşti, delegată în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe”, se arată în minuta deciziei.

Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de ani, şi-a început cariera în 1998 ca avocat. Ulterior, între 2004 şi 2023, a activat în magistratură, ocupând funcţii de judecător la mai multe instanţe: Judecătoria Feteşti, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Bucureşti şi, cel mai recent, Curtea de Apel Bucureşti.

Printre cazurile soluţionate de Ionela Tudor se numără şi cel în care a decis suspendarea analizei tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat. Hotărârea a fost justificată prin „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Ionela Tudor a devenit cunoscută publicului în urma unui incident din 11 decembrie 2025, la o conferinţă de presă organizată de conducerea Curţii de Apel Bucureşti. În timpul declaraţiilor susţinute de preşedinta instanţei, Liana Arsenie, vicepreşedinta Ionela Tudor a fost surprinsă şoptindu-i: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, şi părăsind prezidiul.

După revenire, i-a arătat acesteia ecranul telefonului, citindu-i mesajul: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”.

Episodul a alimentat speculaţiile despre influenţa şefei Instanţei supreme asupra judecătorilor din sistem.

