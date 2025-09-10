România, în solidaritate cu Polonia

Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei, în noaptea de marți spre miercuri. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a precizat miercuri, 10 septembrie, că au fost confirmate cel puțin 19 încălcări ale spațiului aerian cu drone rusești. Un număr semnificativ de drone au venit din Belarus.

„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace”, a precizat Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Șeful statului a declarat că România este în deplină solidaritate cu Polonia.

„Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur”, a mai adăugat el.

Nicușor Dan a subliniat și faptul că România va continua să sprijine Ucraina: „De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt „îngrijorătoare și iresponsabile”

Și Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, a avut un mesaj de sprijin pentru Polonia.

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate. Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului international”.

Ea consideră continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților ca fiind „îngrijorătoare și iresponsabile”.

„Cu peste un secol în urmă, în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa. De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a transmis, pe X, Oana Țoiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE