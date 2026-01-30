Intervenții la nivelul cel mai înalt al statului

În discuțiile celor doi, purtate pe tema salvării lui Jean Paul Tucan din două dosare penale, instrumentate de Parchetul European și DNA, sunt analizate intervenții la nivelul cel mai înalt al statului.

Libertatea prezintă extrase din referatul cu propunere de arestare preventivă întocmit de procurorii DNA pe numele Adrianei Georgescu și al complicelui acesteia, Gheorghe Iscru, ambii cercetați pentru trafic de influență.

Infracțiune de trafic de influență se consumă în momentul în care făptuitorul promite că va interveni pe lângă funcționari pentru a face sau a nu face ceva care intră în atribuțiile lor, indiferent dacă influența e reală sau nu.

Cei doi i-au cerut lui Jean Paul Tofan, om de afaceri apropiat de PNL, suma de 500.000 de euro – din care Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru au primit 60.000 de euro – în scopul de a-l scăpa pe afacerist de problemele penale.

Cei doi au fost arestați preventiv de Curtea de Apel București pe 29 ianuarie 2026, contestația urmând a fi judecată la Înalta Curte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Jean Paul Tofan, acționar majoritar și administrator al J.T. Grup Oil SA, este vizat în două anchete:

O fraudă de aproximativ 1 milion de euro din fonduri europene , pentru aceea că ar fi folosit banii destinați construirii unui port turistic pe malul lacului Siutghiol în scopul ridicării unei locuințe personale – dosar instrumentat de Parchetul European.

, pentru aceea că ar fi folosit banii destinați construirii unui port turistic pe malul lacului Siutghiol în scopul ridicării unei locuințe personale – dosar instrumentat de Parchetul European. Dosarul Mită în Portul Constanța, în care e acuzat că ar fi dat șpagă pentru a obține avize pentru o zonă de acostare în port – dosar instrumentat de DNA.

După ce a văzut că nu obține nimic din ceea ce i s-a promis, afaceristul Jean Paul Tofan a formulat denunț la DNA împotriva celor doi.

Jean Paul Tofan, acționar majoritar și administrator al J.T. Grup Oil SA. Foto: jtgroup.ro

Cum negocia avocata postul de ambasador în SUA

În referatul cu propunere de arestare preventivă procurorii fac referire la un episod care a avut loc pe data de 2 octombrie 2025, dată la care Tucan era deja colaborator al DNA.

„Încă de la prima întâlnire pe care colaboratorul Tucan Jean-Paul a avut-o cu Georgescu Adriana Mihaela în data de 02.10.2025, constatăm că Georgescu Adriana Mihaela i-a prezentat colaboratorului autorizat în cauză influența puternică pe care o are în mediul politic , făcând referire la ministrul Transporturilor, Ciprian (Constantin Șerban – n.r.), care este controlat de Dragoș (n.r. – Dragoș Sprânceană, om de afaceri româno-american, proprietar al GoldCoast Logistics și emisar special al guvernului României în SUA).

, făcând referire la ministrul Transporturilor, Ciprian (Constantin Șerban – n.r.), care este controlat de Dragoș (n.r. – Aceste aspecte reies din procesul-verbal din data de 03.10.2025, de redare rezumativă a discuțiilor verbale cu relevanță pentru cercetări, purtate în data de 02.10.2025 de numitul Tucan Jean-Paul (…) cu numita Georgescu Adriana Mihaela (…), rezultatul fiind următorul:

La un moment dat, Georgescu Adriana-Mihaela face afirmația că «Ciprian e pe felie», Tucan Jean întrebând care Ciprian. Georgescu Adriana-Mihaela spune că Ciprian care e ministru Transporturilor.

Georgescu Adriana-Mihaela spune că Ciprian care e ministru Transporturilor. Tucan Jean o întreabă dacă poate să vorbească cu Ciprian, să ajungă la el.

Aceasta afirmă că da, că Ciprian este controlat de Dragoș și că aceasta din urmă vrea să o ia și să o ia la SUA ambasador. În continuare, aceasta spune că ar vrea să controleze zona asta, relația România-SUA , care astăzi este 0.

În continuare, , care astăzi este 0. Tucan Jean spune că el are contact direct cu Trump junior, iar Georgescu Adriana-Mihaela îi spune să le dea, că ei nu găsesc.

Tucan Jean întreabă să-i dea cui, iar Georgescu Adriana-Mihaela face afirmația «lui Nicușor sau lui Ilie, dar ai?!?».

Tucan Jean spune că 100% are , iar Georgescu Adriana-Mihaela îl întreabă dacă îi ajută în situația asta defectuoasă, acesta confirmând că da.

, iar Georgescu Adriana-Mihaela îl întreabă dacă îi ajută în situația asta defectuoasă, acesta confirmând că da. Discuțiile pe marginea acestui subiect se reiau în data de 23.10.2025, când Georgescu Adriana Mihaela îi spune colaboratorului că are posibilitatea de a influența anumiți factori decizionali pentru a-i rezolva și problemele pe care acesta le are cu administrația Portului Constanța”, se arată în documentul citat.

Intervenții la cel mai înalt nivel: la „Nicușor” și „Ilie”

Avocata Adriana Georgescu încerca să-i lase impresia afaceristului Jean Tucan că, din poziția pe care o ocupă în PNL, are intrare la președintele Nicușor Dan, la prim-ministru Ilie Bolojan și la vicepremierul Cătălin Predoiu, precum și la alte nume grele din Executiv:

Avocata Adriana Georgescu

„Georgescu Adriana Mihaela: Eu tre să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie sau cu Mircea dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne Voineag. (…) E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun. (…)

Tucan Jean-Paul: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și…

Georgescu Adriana Mihaela: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui.

Tucan Jean-Paul: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă…

Georgescu Adriana Mihaela: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui. (…) Aia știu că te-au trimis în judecată. Aia știu. Da pe …[neinteligibil]… Aia e veche.

Tucan Jean-Paul: Păi, bă, frate, dar aia e la un judecător. Tre să vorbească acolo.

Georgescu Adriana Mihaela: Nu, eu tre să mă duc la Nicușor (Dan – n.r.) sau la Ilie (Bolojan – n.r.) să le spun ce ai făcut pentru că ăsta n-a transmis. Ăsta a mâncat căcat cu kilogramul. Dar chiar …[neinteligibil]…, chiar… Adică putea în …[expresie obscenă]… mea să facă ceva. El a, el a sperat că îl pune pe Cătălin (Predoiu – n.r.). Adevărul ăsta e, că asta a fost joaca. Ia-l că nu… nu pot să le amestec. …[neinteligibil]…(…)

Tucan Jean-Paul: Păi și ce…? Eu te întreb… crezi că cu mine mai dura mult până să nu mă turtească?

Georgescu Adriana Mihaela: Păi, nu înțelegi că am urlat pe grup. (…) Că eu am dat în Hellvig (Eduard, fost șef al SRI – n.r.) și în Hubert (Thuma, șeful CJ Ilfov – n.r.) ca la… …[neinteligibil]… după aia, tu te împaci? Păi, el știa despre mine. Eu m-am, eu m-am… n-ai văzut că …[neinteligibil]… eu am fugit …[neinteligibil]…? Dar eu am ținut legătura permanent cu Nicușor și cu Bolojan pe WhatsApp. Adică, eu sunt… L-am băgat pe Nicușor pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte… Îți dai seama… Trebuia să am protecție, în …[expresie obscenă]… mea! Dacă nu m-ai angajat la Cotroceni, măcar… dracu! Și Nicușor… în contact permanent. Și Ilie. De aia l-au și demis pe ăsta, că ăsta nu știe de ce a fost demis.

(…)

Tucan Jean-Paul: Bine, mă! Și când i-ai zis lu Ilie de mine, lu Bolojan, ce a zis?

Georgescu Adriana Mihaela: Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat…

Tucan Jean-Paul: Și nu te-ai întâlnit cu el?

Georgescu Adriana Mihaela: Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a, l-a demis pe mizeria asta abia de două zile.(…)

Tucan Jean-Paul: Auzi întrebare… Poți să vorbești cu Nicușor?

Georgescu Adriana Mihaela: Eu direct vorbesc!

Tucan Jean-Paul: Î?

Georgescu Adriana Mihaela: Direct vorbesc!

Tucan Jean-Paul: Direct când?

Georgescu Adriana Mihaela: Să-mi beau și eu vinul…

Tucan Jean-Paul: Dar nu acuma.

Georgescu Adriana Mihaela: Acuma vorbesc! Vezi că-s beată! Ți se pare ok să vorbesc acum?”, se mai arată în referatul procurorilor.

Pretențiile „generalului SIE” Gheorghe Iscru

Complicele avocatei Adriana Georgescu este un anume Gheorghe Iscru, un bărbat care pretindea că este general SIE și îi poate „rezolva” problemele penale ale afaceristului Jean Paul Tucan în schimbul unor sume de bani.

Iată un extras din discuția pe care Gheorghe Iscru a purtat-o pe data de 23 ianuarie 2026 cu investigatorul cu identitate protejată „Cristian Bogdan Majar”:

„Iscru Gheorghe: Deci datele, sunt exact datele astea cu sumele de aici. Astea sunt sumele în euro. Datele sunt astea de aici. Tu te uiți la ele, le vezi, le analizezi, faceți cum credeți.

Majar Bogdan-Cristian: În cât timp tre să dau răspunsul?

Iscru Gheorghe: Când vrei. Nu e treaba mea. Mie nu trebuie să-mi dai niciun răspuns.

Majar Bogdan-Cristian: Douăș patru a-ntâia e…

Iscru Gheorghe: E exact mâine. Deci marți aveți 2 audieri…Sunt 2 audieri. Noi, deci aveți un dușman care se cheamă familia și firma voastră. O să le vedeți la timpul potrivit. Este unul care trebuie să dea cu subsemnatu. Este chemat marți acolo. Nu… Și de fapt de aici au pornit multe lucruri, tot de la voi, tot din jurul vostru au pornit toate chestiile. Alea sunt cifrele, vă gândiți, le-analizați…

Majar Bogdan-Cristian: Ăăă, bun…Deci ăsta este pentru DNA? Doar pentru DNA?

Iscru Gheorghe: Nu, pentru tot.

Majar Bogdan-Cristian: Pentru tot?

Iscru Gheorghe: (n.n. neinteligibil) Îs ambele dosare. Cu condiția, în condițiile în care dai ok-ul…

Majar Bogdan-Cristian: Așa…

Iscru Gheorghe: …Io vă dau un av…, nu-l folosiți, n-aveți treabă cu el, în instanță vă duceți cu avocații voștri. Noi vă dăm un avocat al nostru, în care nu vă reprezintă nicăieri, doar ca să avem noi acces la dosar. Adică să vedem ce este de făcut și noi pă…pă parcurs îți spunem ce trebuie să facă avocații voștri, sau ce trebuie făcut, sau ce trebuie să faceți la DNA. Deci ăla nu se ocupă decât pentru noi, dar ne ține dosaru sub control să nu apare alte…Pentru că în declarații, ca să te lămuresc, în declarațiile care se dau, sunt și declarații anonime, în care voi nu le vedeți. Sunt declarații în care se fac 16, draci, laci, care nu le vede inculpatul decât la final. Pe noi nu ne interesează să le vedem doar la final, ne interesează să le vedem zilnic, cine denunță, ce face, ce drege.

Majar Bogdan-Cristian: Deci ar veni așa, la fiecare…pentru fiec… Deci…

Iscru Gheorghe: Aveți datele astea de-aici.

Majar Bogdan-Cristian: Bun.

Iscru Gheorghe: Mâine sunt 20.000…

Majar Bogdan-Cristian: Da…

Iscru Gheorghe: 40.000 până marți, 60.000 pe…pe patru a doua, deci înainte de proces.

Majar Bogdan-Cristian: Și ăștia 500.000 sunt bașca?

Iscru Gheorghe: Nu, ăia…ăia 500.000, îi scazi pe ăștia din ei, ăștia sunt când mai sunt 3 zile, 5 zile când voi vedeți că s-a terminat totul, că merge spre bine, că-ți închid dosarul de la DNA (n.n. neinteligibil). Pă măsură ce voi vedeți că înaintează lucrurile și spun: mai îmi dați, mai îi trebui lu ăla douăj de mii, treij de mii, zece mii, dar nu degeaba, voi vedeți cum se mișcă lucrurile și sunt OK, la final veți ajunge la suma asta.

Majar Bogdan Cristian: Bun. Io nu…

Iscru Gheorghe: Dar când veți ajunge la suma asta, el nu mai are nici dosaru ăsta, nici dosaru ălalalt”, se mai arată în documentul citat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE