În acest context, MAE îi informează pe cetățenii români că nivelul de alertă a fost ridicat la „9/9 – Părăsiți imediat țara!”.

Instituția recomandă cu fermitate tuturor românilor aflați pe teritoriul Iranului să plece de urgență, folosind orice rută sigură disponibilă.

Autoritățile precizează că, în acest moment, mai există zboruri disponibile pentru părăsirea Iranului.

Totodată, MAE îi sfătuiește insistent pe cetățenii români care au planificate călătorii în Iran în perioada următoare să le anuleze.

Reprezentanții ministerului avertizează că persoanele care aleg să ignore aceste recomandări o fac pe propria răspundere și vor suporta consecințele deciziilor lor.

De asemenea, românii aflați în Iran sunt îndemnați să își semnaleze prezența la Ambasada României din Teheran, apelând numărul de urgență al misiunii diplomatice: +98 21 77647570.

MAE precizează că acest număr este funcțional doar pentru apeluri GSM, deoarece accesul la internet este limitat, iar apelurile prin aplicații de mesagerie nu sunt posibile.

În situația în care contactarea directă a ambasadei este dificilă, cetățenii români pot apela alternativ numărul +98 21 77539041, care redirecționează apelurile către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde acestea sunt preluate de operatori disponibili permanent.

