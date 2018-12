Toate zborurile din jurul vulcanului au fost redirecționate și a fost impusă și o zonă interzisă de 5 kilometri, scrie Mediafax.

BNPB mai susține că nivelul de alertă a fost ridicat de la doi la trei, din cauza creșterii activității vulcanului Anak Krakatoa.

„Zona de pericol (s-a extins) de la 2 km la 5 km… oamenilor şi turiştilor le este interzis să desfăşoare activităţi pe o rază de 5 km”, mai transmite BNPB.

În urmă cu o săptămână, sâmbătă, erupția vulcanului a declanșat un tsunami care a luat sute de vieți.

The eruption of the Anak Krakatau, Indonesia that caused a tsunami.

