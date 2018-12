Andreea Bănică a avut o singură păpușă în copilărie

Andreea Bănică are amintiri frumoase din copilărie, una dintre ele fiind legată de momentul în care tatăl ei i-a îndeplinit cea mai arzătoare dorință, aceea de a avea o păpușă mare, la care îi rămăsese gândul de când o văzuse prima oară.

Andreea Bănică nu a fost un copil pretențios. Artista își amintește că s-a bucurat nespus de mult în momentul în care tatăl ei a surprins-o cu jucăria preferată.

„Eram înnebunită după păpuși, dar am avut o singură păpușă. O singură păpușă mare, pe care mi-am dorit-o foarte tare. Mi-a cumpărat-o tata fără să știe mama. Costa mult. Eu tindeam tot timpul la mai mult, nu voiam orice păpușă, voiam o anume păpușă și nu mai îmi trebuia altceva. Aveam mașinuțe, mă jucam cu mașinuțe cu copiii de pe stradă”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bănică.

Păpușa artistei nu se regăsește printre jucăriile copiilor săi, Sofia și Noah, dar nu pentru că ea nu și-ar fi dorit acest lucru. „Când ai mei au murit, am pierdut foarte multe lucruri. Nu am mai ținut legătura cu nimeni din preajma lor și nu am foarte multe amintiri de acasă, câteva poze și niște reviste pe care le strângea tata, materiale de presă”, ne-a povestit cântăreața.

Andreea Bănică: „Moș Crăciun era darnic atât cât se putea”

Andreea își amintește că de Crăciun nu îi lipseau niciodată fructele exotice. Dacă în prezent acestea se pot cumpăra de peste tot, în perioada comunismului procurarea lor era destul de dificilă.

„Stăteam la coadă la banane și la portocale și era bătaie, iar când apucam acele banane care nu erau coapte încă, le înfășura tata în ziar și le punea pe dulap, să se coacă bine, să ni le dădea la Crăciun. Și bomboanele acelea de pom legate cu ață de la papiotă le puneam în brad. Sunt amintiri frumoase”, ne-a povestit cântăreața.

Obișnuia și ea, ca orice copil, să îi scrie Moșului, doar că dorințele ei erau realiste. „Moș Crăciun era darnic atât cât se putea. Îi scriam, nu ceream foarte multe lucruri, cum cere Sofia astăzi, de i-am zis să lase garda mai jos. Ceream atât cât vedeam că se poate în casă”, a precizat artista.

