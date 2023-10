„Numele ei este Noa. Crima ei a fost să meargă la un festival de muzică din sudul Israelului. A fost răpită de teroriștii Hamas. Fac un apel către comunitatea internațională, să acționeze împotriva acestei crime de război și să se asigure că toți israelienii se vor întoarce acasă în siguranță”, a transmis familia tinerei, într-un apel emoționant.

Videoclipul, care a apărut sâmbătă, 7 octombrie, pe rețelele sociale, arată cum fata este urcată pe o motocicletă de teroriștii Hamas, în timp ce ea țipă „nu mă ucideți” și își întinde brațele către iubitul ei, Avi Natan, care este de asemenea capturat de militanții palestiniei.

Ambii participau la un festivalul de muzică electronică, în kibuțul Reim, sudul Israelului.

