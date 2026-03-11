Informația a fost confirmată de ambasadorul Iranului în Cipru, Alireza Salarian, care a oferit o perspectivă rară asupra situației actuale de la vârful puterii de la Teheran.

Ali Khamenei a murit în atacul din 28 februarie

Bombardamentul a vizat reședința fostului lider suprem, situată în apropierea biroului prezidențial din Teheran, chiar în prima zi a ofensivei americane (a 10-a zi a lunii sfinte a Ramadanului).

Potrivit oficialilor iranieni, atacul a decimat familia Khamenei și a eliminat mai mulți comandanți de rang înalt care fuseseră invitați la reședință.

Printre victimele confirmate din familia liderului iranian se numără:

Fostul ayatollah Ali Khamenei.

Soția sa, Mansour (care a decedat la trei zile după atac).

Soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul lor adolescent, Mohammad Bagher.

Fiica fostului ayatollah, ginerele său și bebelușul acestora în vârstă de doar 14 luni.

Starea de sănătate și absența publică a lui Mojtaba Khamenei

De la preluarea oficială a puterii în urma decesului tatălui său, Mojtaba Khamenei (în vârstă de 56 de ani) nu a avut nicio apariție publică.

Ambasadorul Salarian a explicat că noul lider a suferit răni la picioare, mână și braț în atacul din 28 februarie, sugerând că se află sub îngrijire medicală.

„Și el a fost acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile din străinătate. Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț… Cred că este în spital pentru că este rănit”, a precizat Alireza Salarian.

Cu toate acestea, declarațiile din interiorul aparatului de stat iranian sunt mixte. Televiziunea de stat l-a catalogat pe Mojtaba Khamenei drept un „veteran rănit al războiului de Ramadan”.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că rănile sunt „ușoare” și că acesta continuă să își exercite funcția, în timp ce Yousef Pezeshkian, consilier guvernamental, a transmis pe rețelele de socializare că, din informațiile sale, liderul ar fi „teafăr și nevătămat”.

O succesiune forțată sub amenințări externe

Numirea lui Mojtaba Khamenei de către comitetul format din 88 de clerici nu a fost dorința inițială a tatălui său. Potrivit ambasadorului Salarian, Ali Khamenei se opunea unui „sistem dinastic”.

Totuși, în contextul crizei declanșate de atac, înalții clerici i-au impus lui Mojtaba Khamenei preluarea puterii.

În prezent, noul Lider Suprem se află în vizorul direct al forțelor occidentale. Serviciile de informații estimează că absența sa publică este o măsură strictă de securitate împotriva unor noi tentative de asasinat.

Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat alegerea sa drept „inacceptabilă” și a prezis că regimul său „nu va rezista mult”. În același timp, Israelul a avertizat clar că nu va ezita să îl elimine pe noul lider șiit, considerat la fel de radical ca tatăl său.