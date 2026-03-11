Cuprins:
Informația a fost confirmată de ambasadorul Iranului în Cipru, Alireza Salarian, care a oferit o perspectivă rară asupra situației actuale de la vârful puterii de la Teheran.
Ali Khamenei a murit în atacul din 28 februarie
Bombardamentul a vizat reședința fostului lider suprem, situată în apropierea biroului prezidențial din Teheran, chiar în prima zi a ofensivei americane (a 10-a zi a lunii sfinte a Ramadanului).
Potrivit oficialilor iranieni, atacul a decimat familia Khamenei și a eliminat mai mulți comandanți de rang înalt care fuseseră invitați la reședință.
Printre victimele confirmate din familia liderului iranian se numără:
- Fostul ayatollah Ali Khamenei.
- Soția sa, Mansour (care a decedat la trei zile după atac).
- Soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul lor adolescent, Mohammad Bagher.
- Fiica fostului ayatollah, ginerele său și bebelușul acestora în vârstă de doar 14 luni.
Starea de sănătate și absența publică a lui Mojtaba Khamenei
De la preluarea oficială a puterii în urma decesului tatălui său, Mojtaba Khamenei (în vârstă de 56 de ani) nu a avut nicio apariție publică.
Ambasadorul Salarian a explicat că noul lider a suferit răni la picioare, mână și braț în atacul din 28 februarie, sugerând că se află sub îngrijire medicală.
„Și el a fost acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile din străinătate. Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț… Cred că este în spital pentru că este rănit”, a precizat Alireza Salarian.
Cu toate acestea, declarațiile din interiorul aparatului de stat iranian sunt mixte. Televiziunea de stat l-a catalogat pe Mojtaba Khamenei drept un „veteran rănit al războiului de Ramadan”.
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că rănile sunt „ușoare” și că acesta continuă să își exercite funcția, în timp ce Yousef Pezeshkian, consilier guvernamental, a transmis pe rețelele de socializare că, din informațiile sale, liderul ar fi „teafăr și nevătămat”.
O succesiune forțată sub amenințări externe
Numirea lui Mojtaba Khamenei de către comitetul format din 88 de clerici nu a fost dorința inițială a tatălui său. Potrivit ambasadorului Salarian, Ali Khamenei se opunea unui „sistem dinastic”.
Totuși, în contextul crizei declanșate de atac, înalții clerici i-au impus lui Mojtaba Khamenei preluarea puterii.
În prezent, noul Lider Suprem se află în vizorul direct al forțelor occidentale. Serviciile de informații estimează că absența sa publică este o măsură strictă de securitate împotriva unor noi tentative de asasinat.
Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat alegerea sa drept „inacceptabilă” și a prezis că regimul său „nu va rezista mult”. În același timp, Israelul a avertizat clar că nu va ezita să îl elimine pe noul lider șiit, considerat la fel de radical ca tatăl său.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.