Au mai fost găsiți bani la aceeași adresă

Un sac de gunoi plin cu bani a fost descoperit săptămâna trecută în timpul unor lucrări de excavare în Sandnes, pe o proprietate situată pe Oalsgata 74, o arteră principală în proces de modernizare.

Nu este prima descoperire de acest fel pe aceeași proprietate. În anii 2004 și 2013, poliția a confiscat aproximativ 1 milion de coroane în numerar, circa 85.000 de euro la cursul de azi, în timpul unor percheziții într-o clădire de pe Oalsgata.

Banii au fost găsiți în locuința unui bărbat care ocupa parterul, dar nu era proprietarul imobilului. Acesta fusese condamnat anterior pentru păstrarea unor sume mari de bani din activități ilegale, în urma unor hotărâri judecătorești din 2006 și 2015.

Persoana respectivă a decedat în 2017. Poliția nu a făcut încă nicio legătură oficială între banii descoperiți recent și fostul rezident al proprietății.

Sandnes, 85.000 de locuitori, al șaptelea cel mai populat oraș din Norvegia, este supus unor lucrări majore de infrastructură.

Teste pentru urme ADN

Potrivit postului public NRK, banii nu provin din jaful de la Nokas din Stavanger, cel mai cunoscut furt din istoria țării.

„Poliția s-a deplasat la fața locului, inclusiv cu experți criminaliști. Banii au fost securizați și ridicați”, a explicat avocatul poliției, Isa Linn Ravndal.

„Este o sumă semnificativă, dar nu vreau să spun nimic mai mult despre această sumă. Martorii vor fi audiați”, spune Ravndal.

Se fac clarificări cu Norges Bank și se verifică dacă pot exista urme de ADN și amprente digitale pe bancnote.

Suma găsită era în bancnote de 500 și de 200 de coroane. Potrivit managerului operațiunilor poliției, Victor Fenne, ar putea fi vorba de „câteva milioane de coroane”.

Provin din jaful secolului sau nu?

Existau speculații că banii ar fi putut proveni din jaful de la Nokas din Stavanger, din 2004, dar versiunea nu a fost confirmată.

Imaginile publicate arată o pungă care conține, printre altele, bancnote emise între 1994 și 2020. Surse independente din poliție spun că banii nu pot avea legătură cu jaful de la Nokas, deoarece bancnotele ar fi datate după jaful din 2004.

57,4 milioane de coroane, 4,8 milioane de euro la cursul de azi, au dispărut în jaful-record de acum 22 de ani, iar cea mai mare parte nu a fost niciodată recuperată, deși vinovații au fost prinși.