Emil, care a captivat atenția publicului în această vară, a fost văzut de mai multe ori în zona Klatovy din Cehia, la aproximativ 40 de kilometri de Plzeň, conform informațiilor publicate de asociația locală de vânătoare.

Elanul a devenit o adevărată senzație în Austria în această vară, traversând mai întâi estul și apoi vestul țării. Călătoria sa s-a încheiat în Austria Superioară, unde a fost sedat și relocat în Parcul Național Šumava din Cehia, din motive de siguranță.

De atunci, Emil a explorat zona de graniță dintre Cehia și Bavaria germană. O perioadă nu au mai existat informații despre el, dar acum a reapărut.

Parcul National Šumava se află în sud-vestul Cehiei, la granița cu Germania și cu Austria, și, împreună cu Zona Protejată Šumava, formează o rezervație a biosferei întinsă pe 167.000 de hectare.

Asociația de vânătoare locală a publicat fotografii și materiale video cu Emil: „S-a lăsat din nou văzut în zonele noastre de vânătoare”, au scris vânătorii pe Facebook.

Ei îndeamnă la prudență și la a lăsa animalul sălbatic în tihnă, după ce prezența lui Emil în zonă a stârnit un interes deosebit.

În timp ce Emil, elanul, continuă să se îndrepte spre nord, un alt elan, Lukáš, pare să fie în drumul dinspre Cehia spre Austria. Interesant este că, potrivit unui observator, Lukáš este „mult mai timid” decât Emil.



