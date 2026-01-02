50 de răniți sunt transferați către țări din Uniunea Europeană

Vineri, 2 ianuarie, a avut loc o nouă conferință de presă a autorităților elvețiene în urma tragediei care a avut în noaptea dintre ani. Mathias Reynard, președintele cantonului Valais, s-a adresat mai întâi familiilor îndoliate.

Acesta și-a cerut scuze pentru perioada aproape insuportabilă de așteptare și incertitudine. „Echipele noastre au dat tot ce au putut încă de la început”, a subliniat consilierul guvernamental, potrivit publicației Blick.

În total, aproximativ 50 de răniți „au fost transferați sau vor fi transferați în curând către alte țări europene, în centre specializate pentru tratarea arsurilor grave”, a mai spus acesta.



Mathias Reynard a mulțumit autorităților franceze pentru sprijinul acordat și pentru oferta de a prelua îngrijirea răniților. „Transferurile către spitale din Franța au început deja”, a adăugat acesta. De asemenea, o parte dintre răniți au fost transferați și în nordul Italiei.

Noi detalii despre cei 119 răniți: printre ei se numără 71 de elvețieni

Frédéric Gisler, comandantul poliției, a explicat faptul că poliția cantonală Valais a lucrat intens pentru a găsi „răspunsuri legitime” la numeroasele întrebări apărute în urma incendiului. El a raportat 119 răniți, iar 113 dintre aceștia au fost deja identificați oficial: 71 de persoane sunt elvețiene, 14 franceze, 11 italiene, 4 sârbe, una bosniacă, una belgiană, una luxemburgheză, una poloneză și una portugheză.

De asemenea, naționalitatea a 14 persoane nu a fost încă stabilită. În prezent, există 40 de decese. „Procesul de identificare formală continuă cu viteză maximă”, a mai spus comandantul poliției.

Cauza probabilă a incendiului: artificii montate pe sticlele de șampanie

Procurorul general Beatrice Pilloud a declarat că „ancheta este în curs” și asigură că Parchetul „face tot posibilul pentru a identifica cauzele incendiului.”

Procuratura examinează mai multe ipoteze. „Presupunem că focul a pornit de la artificiile montate pe sticlele de șampanie. De acolo, flăcările s-au extins la tavan”, a precizat, procurorul general Beatrice Pilloud.

De asemenea, pe internet circulă mai multe videoclipuri și poze cu acest moment.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana nest pas un “accident”. Cest un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

Au fost deja audiați, printre alții, administratorii barului. Se investighează și ce lucrări de renovare au fost efectuate în local.

„Analizăm și ce materiale au fost folosite”, a adăugat procurorul general. Totodată, sunt verificate aspecte legate de ieșirile de urgență, extinctoare și gradul de ocupare al barului.

Un tânăr român ar fi dispărut în urma incendiului de la Crans-Montana

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că un tânăr român, de 18 ani, care are și cetățenie elvețiană, ar fi dispărut în urma incendiului de la Crans-Montana.

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial”, anunță MAE.

România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate.



