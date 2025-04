Înregistrare: Stelian Ion, către Elena Lasconi: „Dictator! Așa vrei să fii și președintele României?”

Secvențele audio „scurse” în presă și difuzate de Antena 3 și Digi 24 arată cum Lasconi, care a pierdut sprijinul partidului cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale, apelează la măsuri autoritare pentru a reduce la tăcere vocile critice.

Înregistrarea este mai jos:

Pe înregistrare se aude cum șefa USR susține că nu are doar 4 la sută în sondaje, așa cum afirmă contestatarii ei. Apoi, Diana Buzoianu contestă cifrele prezentate de șefa ei, iar Lasconi îi răspunde: „Dă-mi voie să cred că toate fac parte din planul puciului. Și eu cred în șansa mea și în șansa noastră”.

Însă Buzoianu continuă: „M-a deranjat faptul că noi aveam sondaje de câteva săptămâni din care reieșea că suntem la 6%, ultimul sondaj reiese 4% și noi trimitem oamenii în orb să spună că avem șanse? Să intre în turul doi cu aceste sondaje cu care stăm în mână de câteva săptămâni de zile? Nu înțeleg unde este transparența pe care… Și unde este rezonabilitatea față de oamenii care sunt trimiși în campanie să spună că avem șanse să intrăm în turul 2”.

Recomandări Războiul politic din USR, faza doi. Elena Lasconi a fost lăsată doar cu biroul și fotoliul din sediul de campanie

Elena Lasconi intervine: „Eu cred și acum că avem șanse să intrăm în turul doi”.

Diana Buzoianu nu se oprește: „Păi, eu te cred că tu crezi în șansele tale, că tu ești subiectivă, nu? Dar eu te întreb pe cifre, dacă noi suntem între 6% și 4% obiectiv pe sondajele noastre, nu ți se pare normal că astea sunt niște cifre pe care ar fi trebuit să le știm cu toții?”.

Când Irineu Darău, senator USR, a vrut să intervină, Elena Lasconi a cerut să i se taie microfonul: „Vă rog să opriți microfonul. Ciprian, te rog să-i oprești microfonul”. „Nimeni din Parlamentul României nu își permite așa ceva. Nimeni, niciodată, nici măcar PSD și PNL. Deci, vă rog…”, a mai apucat să spună senatorul USR, apoi a rămas fără microfon. „Așa, OK. Cine a ridicat mâna? Cine era următorul?”, a continuat Lasconi.

Moment în care fostul ministru USR al Justiției, deputatul Stelian Ion, îi spune Elenei Lasconi: „Dictator! Tu așa vrei să fii și președintele României?”.

De unde a început scandalul: Moșteanu și Fritz, primii care au trădat-o pe Elena Lasconi pentru Nicușor Dan

În seara de 8 aprilie, Elena Lasconi a transmis un mesaj dur pe grupul de Facebook „Noul USR”, mesaj publicat în premieră de Libertatea, în care a anunțat că nu se retrage din cursa electorală pentru Nicușor Dan, deși este supusă unor presiuni mari din partea unor „găști din USR”. Fără să îi numească, ea s-a referit la Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, și la Dominic Fritz, prim-vicepreședinte USR.

Recomandări Prețul neputinței ASF: RCA-ul s-a scumpit anul trecut cu 12% pentru persoane fizice, deși tarifele sunt plafonate. Din 2021, prețurile au crescut cu 61%

A doua zi dimineață, în ședința Biroului Național, USR a decis să oprească finanțarea campaniei electorale a șefei partidului și să îl susțină pe Nicușor Dan în locul Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale din luna mai. Chiar Ionuț Moșteanu, apropiat al Elenei Lasconi, a fost cel care a anunțat „suspendarea finanțării campaniei”, lucru „important pentru sănătatea financiară a partidului”, potrivit înregistrării publicate prima dată de Gândul.

Pe înregistrarea făcută în finalul ședinței USR se aud patru voci: Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Elena Lasconi și Clotilde Armand. Și fosta primăriță a sectorului 1 a fost împotriva lui Lasconi, care a amenințat-o în februarie cu excluderea din partid pentru că îl susține pe Nicușor Dan.

Elena Lasconi a avut câteva secunde de uluială, iar după ce și-a revenit a cerut să știe măcar în baza cărei legi din statut s-a propus tăierea finanțării campaniei sale.

Lasconi a amenințat USR cu tribunalul

Ulterior, Elena Lasconi a anunțat că va da în judecată „gașca din USR” care vrea să o scoată din cursa pentru alegerile prezidențiale: „Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! O gașcǎ din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal”.

Recomandări Un italian de 84 de ani își acuză avocatul din România că l-a ruinat: „Am fost victima unei înșelăciuni de proporții”

Iar Ionuț Moșteanu le-a dezvăluit colegilor din partid, pe grupul intern „Noul USR”, „cel mai bine păzit secret”, potrivit mesajelor intrate în posesia Libertatea: „Din ianuarie încoace, sondajele au fost cel mai bine păzit secret al USR-ului pentru că Elena a insistat la Cristi Seidler, coordonatorul campaniei, să le țină cât mai secrete”.

Alegerile prezidențiale din 2025 vor avea loc pe 4 și 18 mai. După validarea ultimilor candidați de către BEC și Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

Istorii electorale Ce sistem electoral a generat un parlament fără opoziție? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară a fost aleasă prima femeie președinte din Africa? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce formă ingenioasă de protest au folosit studenții în timpul "Revoluției Liniștite" din Taiwan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde există un sistem electoral care permite unui singur alegător să voteze de două ori pentru același scrutin? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost singurul stat african care a trecut de la independență la democrație fără a experimenta o perioadă de regim autoritar? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Noi înregistrări din ședințele USR. Elena Lasconi a fost făcută „dictator” și a cerut închiderea microfoanelor contestatarilor

Urmărește-ne pe Google News