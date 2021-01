Noi pasaje din cartea Vioricăi Dăncilă: „Lângă mine era o gașcă de trădători în PSD”. Despre cine spune că cerea să-i fie date jos bannerele

Într-unul dintre fragmentele din carte, Dăncilă vorbește despre momentul răcirii relației dintre Liviu Dragnea și Paul Stănescu, după ce cei doi fuseseră aliați o lungă perioadă de timp în partid, chiar și după alegerile parlamentare din 2016.

Coperțile volumului-interviu cu Viorica Dăncilă

Context: În plină ascensiune a lui Dragnea însă, după episodul Ordonanței 13, după schimbarea guvernelor Grindeanu și Tudose și la trei săptămâni după episodul 10 august, Paul Stănescu se numără printre semnatarii unei scrisori împotriva lui Dragnea, în care îi cerea acestuia demisia din fruntea PSD și a Camerei Deputaților. La ceva vreme după acest moment, Stănescu avea să-și piardă funcția de vicepremier în Guvernul Dăncilă.





Ce critici avea Paul Stănescu la adresa lui Dragnea

Marga Nițu: Paul Stănescu era un apropiat al lui Liviu Dragnea, care s-a plâns din închisoare că nu i-a rămas loial. Ce critici avea Paul Stănescu la adresa lui Liviu Dragnea?

Viorica Dăncilă: Una dintre acuzele aduse de Paul Stănescu lui Liviu Dragnea era că Irina Tănase (partenera de viață a fostului președinte PSD, n.red.) conducea partidul. Cei doi (Stănescu și Dragnea, n.red.) au fost foarte apropiați și în prima parte a mandatului meu.

Paul Stănescu a devenit un contestatar puternic al lui Liviu Dragnea în PSD | Foto: Hepta/Mediafax

Dăncilă, despre trădările din PSD

Tot Paul Stănescu este protagonistul unui alt episod relatat de Viorica Dăncilă în carte, cel legat de candidatura acesteia la prezidențiale. Încă din 2019 s-a speculat faptul că fostul premier ar fi trădat înțelegerea din partid de a se retrage și de a nu participa la cursa pentru Cotroceni.

Atunci, Paul Stănescu a acuzat-o că a făcut un pact cu președintele Klaus Iohannis. În carte apare doar un scurt fragment legat de acest episod, în care Dăncilă îl acuză pe secretarul general al PSD că ar fi vrut pe altcineva în turul doi al prezidențialelor contra lui Iohannis. Mai precis, pe candidatul USR-PLUS, Dan Barna.

Marga Nițu: Ați candidat la președinția României. Asta l-ar fi supărat pe Paul Stănescu, fostul dumneavoastră vicepremier, care a spus că i-ați promis că nu veți face congres și că nu veți candida. Cum a fost?

Viorica Dăncilă: Stănescu mi-a spus că nu trebuia să intru eu în turul doi al alegerilor, ci Dan Barna.

Marga Nițu: De ce ați candidat?

Viorica Dăncilă: Aș vrea să lămuresc și acest aspect. Eu am spus la început că nu am să candidez. Am văzut că partidul scârțâia. După alegerile europarlamentare, lucrurile nu mergeau deloc bine. Dacă veneam atunci cu un candidat din afara partidului, nu știu dacă partidul s-ar fi mobilizat nici măcar pe jumătate.

Tot Dăncilă acuză că Marcel Ciolacu și Paul Stănescu au sabotat-o la moțiunea de cenzură din 2019, în urma căreia guvernul a picat, iar la putere au venit liberalii.

Marga Nițu: Când s-a jucat soarta moțiunii împotriva Guvernului Dăncilă?

Viorica Dăncilă: Eu cred că se făceau jocurile cu câteva zile înainte, cu două zile înainte se făceau eforturi ca moțiunea să treacă. Aici nu acuz Partidul Național Liberal, acuz oamenii de la noi din partid. (…)

Dăncilă insistă că interesele lui Marcel Ciolacu sunt diferite de cele ale PSD.

Marga Nițu: Îi puteți prevedea viitorul lui Marcel Ciolacu la șefia PSD?

Viorica Dăncilă: Sunt convinsă că Ciolacu va trăda, își va trăda partidul pentru a obține avantaje.

„Eu am luptat mai mult cu propriul partid”

Într-un alt fragment obținut de Libertatea, fostul premier spune că în PSD se crease o „gașcă de trădători”, în care o menționează și pe Carmen Dan, fostul ministru de interne. Este pasajul ce continuă povestea legată de vizita lui Marcel Ciolacu acasă la Viorica Dăncilă, unde ea povestește că l-a servit cu un ceai. În acea discuție, Marcel Ciolacu i-ar fi spus că trebuie să se retragă de la șefia partidului, dar că îi garantează postul de senator, după parlamentarele din 2020.

Marga Nițu: După alegeri, v-ați dat demisia. Am menționat mai devreme despre întâlnirea cu Marcel Ciolacu, de la dumneavoastră de acasă, unde ați avut o înțelegere. Ați ales să aveți încredere în el. Vă rog să povestiți ce s-a întâmplat după alegeri.

Viorica Dăncilă: Am fost sunată, imediat după alegeri, a doua zi, de Ionel Arsene, președintele de la Neamț. L-am invitat la mine, a venit și mi-a spus că a avut loc o întâlnire, unde s-a întrunit o majoritate pentru înlocuirea mea din funcția de președinte al partidului. Repet, total pe nedrept! Eu am luptat singură și mai mult cu propriul partid decât cu opoziția, în condițiile în care nu mai eram premier și aveam alături de mine o gașcă de trădători.

Asta a fost, o gașcă. Nu pot să spun o echipă. I-au unit interesele personale comune, care nu erau aceleași cu cele ale partidului și asta s-a văzut din felul în care au procedat după ce au preluat conducerea partidului. (….) Erau oameni care au beneficiat foarte mult de pe urma guvernării, de pe urma partidului. Viorica Dăncilă, în cartea „Viorica Dăncilă – Partea ei de adevăr”:

Carmen Dan cerea să fie date jos bannerele cu mine

„Au fost persoane, precum Carmen Dan, care mergeau la primari să le spună să dea jos bannerele cu mine. Au fost lideri care nu au mers în campanie sau care au spus organizațiilor să nu se implice prea mult”, susține Dăncilă.

Marga Nițu: Dacă știați că veți fi trădată, nu v-ați pregătit niciun as în mânecă? Predecesorii foloseau amenințările cu dosarele, dumneavoastră ce armă aveați?

Viorica Dăncilă: Aveam posibilități. Știam multe. Nu am considerat că trebuie să joc așa. Exact cum am spus și mai devreme, eu cred că e momentul să facem o altă politică în România (…)

Ciolacu: „Îi urez mult succes. Atât”

Irina Tănase nu a dorit să comenteze afirmațiile din carte ale Vioricăi Dăncilă, Paul Stănescu nu a putut fi contactat.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut doar un mesaj: „Nu mă interesează. Îi urez mult succes și mult spor! Atât.”

Volumul semnat de Marga Nițu, „Viorica Dăncilă – Partea ei de adevăr”, este în curs de apariție la Editura Ridman.

Foto: Hepta/Mediafax

Citeşte şi:

Bucureștiul devine de luni capitala cu unele dintre cele mai relaxate restricții COVID din Europa

O femeie de 73 de ani din Bacău, cu afecțiuni cronice, a murit în ziua în care s-a vaccinat. Autoritățile spun că decesul nu are legătură cu imunizarea

Primul manager de spital de care a scăpat Nicușor Dan a fost numit pe aceeași poziție la Spitalul de Pediatrie Ploiești

PARTENERI - GSP.RO Bianca Andreescu, întrebată direct: „Dacă sunt lesbiană? Hai s-o lămurim”

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2021. Gemenii trebuie să țină cont de părerile celorlalți, nu doar din vorbe, ci în mod real

Știrileprotv.ro Varianta britanică a noului coronavirus este mai letală. Care sunt cele mai vulnerabile persoane

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului