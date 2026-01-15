Autoritățile americane au susținut că agentul ICE l-a împușcat pe venezuelean pentru a se apăra

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) al SUA, bărbatul a încercat să fugă după ce și-a izbit vehiculul de o mașină parcată. Agentul federal l-a urmărit și a fost atacat violent de acesta. În timpul confruntării, două persoane dintr-un apartament apropiat au intervenit, lovindu-l pe ofițer cu o lopată de zăpadă și un mâner de mătură.

Venezueleanul a continuat să-l agreseze, moment în care agentul, „temându-se pentru viața și siguranța sa”, a tras un foc de armă, rănindu-l pe suspect, a explicat DHS.

După incident, venezueleanul împușcat și celelalte două persoane s-au baricadat în apartament, fiind ulterior reținuți de autorități. Atât bărbatul rănit, aflat într-o stare stabilă, cât și ofițerul federal, au fost transportați la spital. Detalii despre starea agentului nu au fost făcute publice până acum.

Ulterior altercației, protestele au izbucnit în Minneapolis

Manifestanții au aruncat cu pietre, gheață și artificii în direcția forțelor de ordine, care au ripostat utilizând gaze lacrimogene.

„S-au implicat în acte ilegale”, a declarat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, într-o conferință de presă. Acesta, alături de primarul Jacob Frey, a cerut mulțimilor să se disperseze: „Nu avem nevoie ca situația să escaladeze și mai mult”.

Uciderea lui Renee Good

Tensiunile din oraș au fost amplificate de un alt incident tragic, petrecut pe 7 ianuarie, când o cetățeană americană, Renee Good, în vârstă de 37 de ani și mamă a trei copii, a fost împușcată mortal de un agent ICE în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Good participa la o „patrulă de cartier” formată din activiști locali care monitorizau activitățile agenților federali.

Criticii prezenței crescute a agenților ICE susțin că Good nu reprezenta nicio amenințare fizică, contestând afirmațiile oficiale conform cărora agentul federal a tras pentru că se temea că femeia încerca să-l calce cu mașina. Acest incident a contribuit la creșterea furiei față de administrația Trump, care a anunțat trimiterea a sute de agenți ICE suplimentari pentru a întări prezența deja existentă de aproximativ 2.000 de ofițeri în Minneapolis.

Departamentul pentru Securitate Internă a acuzat primarul Frey și guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, ambii democrați, că încurajează rezistența față de ICE prin „o retorică plină de ură”.

Frey a respins aceste acuzații, subliniind: „Nu putem contracara haosul lui Donald Trump cu propriul nostru haos”.

Minneapolis rămâne într-o stare de alertă, iar tensiunile dintre autorități și comunitatea locală continuă să escaladeze, făcând din acest oraș un punct central al dezbaterilor privind imigrația și drepturile civile în Statele Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE