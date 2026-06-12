Șoferii născuți între 1956 și 1961, vizați de noi reguli în Spania

Dincolo de libertatea de mișcare și autonomia personală oferite de posibilitatea de a călători fără a depinde de alte persoane, permisul de conducere este esențial și pentru cei care lucrează la volan, precum curierii, transportatorii, șoferii de camion și alți angajați a căror activitate profesională depinde direct de utilizarea unui vehicul.

Pierderea documentului poate avea consecințe importante atât în plan personal, cât și profesional, afectând în mod deosebit persoanele care locuiesc în localități sau zone în care transportul public este insuficient sau inexistent. Deși în Spania nu există o limită de vârstă pentru conducerea unui autovehicul, DGT precizează că posibilitatea de a continua să conducă depinde de starea fizică, cognitivă și senzorială a șoferului, și nu de anul nașterii acestuia.

Totuși, instituția condusă de Pere Navarro a înăsprit regulile pentru anul 2026, prin introducerea unor măsuri care presupun controale mai frecvente pentru conducătorii auto născuți între 1956 și 1961.

Permisele vor fi reînnoite mai des după vârsta de 65 de ani

Pentru a crește siguranța rutieră, DGT a stabilit că, după împlinirea vârstei de 65 de ani, perioada de valabilitate a permisului de conducere este redusă, ceea ce duce la efectuarea mai frecventă a controalelor medicale. Scopul acestor examinări este verificarea faptului că șoferii dețin în continuare aptitudinile necesare pentru a conduce în condiții de siguranță.

Astfel, după această vârstă, perioada maximă de valabilitate este de 5 ani pentru permisele AM, A1, A2, A, B și pentru licențele de conducere. În cazul permiselor profesionale pentru camioane și autobuze – categoriile C, C1, D, D1, EC, EC1, ED și ED1 -, valabilitatea este limitată la 3 ani.

Ce se schimbă pentru șoferi după vârsta de 70 de ani

Începând cu vârsta de 70 de ani, șoferii nu mai trebuie să plătească taxa de reînnoire a permisului de conducere. Cu toate acestea, rămâne obligatorie plata examenului medical necesar pentru prelungirea valabilității documentului. Evaluarea trebuie realizată într-un centru autorizat de DGT, care transmite direct rezultatul către autoritatea rutieră. În plus, persoanele care au împlinit această vârstă și doresc să își reînnoiască permisul pot efectua procedura fără a fi necesară programarea prealabilă.

Prin urmare, persoanele născute în 1956 sunt scutite de plata taxelor de reînnoire dacă permisul lor trebuie prelungit în cursul anului 2026. Pe de altă parte, conducătorii auto care împlinesc 65 de ani în anul 2026, adică cei născuți în 1961, vor fi obligați să își reînnoiască permisul la fiecare 5 ani, în loc de 10 ani, așa cum prevede reglementarea pentru șoferii mai tineri.

Autoritățile spaniole au precizat că nicio persoană nu este exclusă de la conducerea unui vehicul doar din cauza vârstei. Dreptul de a conduce poate fi restricționat doar în cazul celor care nu promovează examenul medical obligatoriu impus de DGT, al celor cărora permisul le-a fost retras prin decizie judecătorească sau administrativă ori al persoanelor care prezintă limitări fizice, cognitive sau senzoriale incompatibile cu o conducere în siguranță.

Ce spune legea în România

În România nu există o vârstă maximă limită până la care să fie interzis să conduci autovehicule. Șoferii de toate vârstele pot conduce, condiția fiind să dețină un permis de conducere valabil și să treacă periodic controale medicale care să ateste aptitudinea psihofizică pentru conducere.

În prezent, legislația din țara noastră spune că permisul de conducere din categoria AM, A1, A2, A, B, Bl și BE se schimbă o dată la 10 ani, odată cu reînnoirea fișei medicale auto. Acestea se înlocuiesc în cadrul unităților de poliție, fără a fi nevoie de susținerea unui nou examen.

La controlul medical, medicii verifică motricitatea corpului, starea psihică, vederea și alte abilități pentru a se asigura că șoferul poate conduce în siguranță. Examinarea include:

  • Consult oftalmologic
  • Consult neuropsihiatric
  • Evaluare psihologică
  • Consult de medicină generală

Șoferii cu probleme de sănătate cronice, cum ar fi diabetul, epilepsia sau bolile cardiace, sunt obligați să efectueze controale medicale regulate.

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