Marea Britanie înăsprește regulile pentru migranți

Ministrul de Interne Shabana Mahmood a decis ridicarea standardului actual, de la nivelul GCSE (nivel inferior), la nivelul A, pentru toate abilitățile – vorbire, ascultare, citire și scriere pentru toți străinii care vor să lucreze în Marea Britanie.

„Standardul actual este considerat prea simplu pentru a permite integrarea celor 180.000 de migranți care obțin anual vize pentru a veni să lucreze în Regatul Unit”, se arată în documentul emis de Ministerul de Interne.

Pentru a primi viză, solicitanții vor trebui să promoveze teste scrise și orale acreditate, demonstrând capacitatea de a comunica fluent și spontan, „fără a căuta prea mult o expresie”, și de a folosi limba engleză „flexibil și eficient în scopuri sociale, academice și profesionale”.

Condiții mai stricte pentru locurile de muncă și angajatori

Doar migranții calificați pentru locuri de muncă de nivel postuniversitar sau superior vor putea primi vize, ca parte a măsurilor de reducere a migrației prost plătite. 

În total, 180 de ocupații vor deveni neeligibile.

De asemenea, angajatorii britanici vor plăti mai mult pentru a angaja personal străin. 

Taxa de imigrație va crește cu 32%, de la 1.000 la 1.320 de lire sterline, începând cu 16 decembrie.

Recomandări
Teste obligatorii pentru toți migranții și membrii de familie

Shabana Mahmood a anunțat că nivelul B2 de limba engleză va deveni obligatoriu și pentru cei care vor să se stabilească definitiv în Regatul Unit sau să obțină cetățenia britanică.

Pentru prima dată, adulții aflați în întreținerea lucrătorilor și studenților străini vor fi obligați să atingă cel puțin nivelul A1 de cunoaștere a limbii engleze, ceea ce înseamnă abilități de bază de comunicare.

Schimbări majore pentru studenții internaționali

Durata șederii în Regatul Unit după absolvire va fi redusă de la doi ani la 18 luni, măsură ce va intra în vigoare din ianuarie 2027.

Ministerul de Interne explică decizia prin „îngrijorările că vizele de doi ani pentru absolvenți ar fi fost utilizate în mod abuziv de studenții străini pentru a rămâne în Marea Britanie pe locuri de muncă prost plătite”.

Totuși, numărul universităților internaționale de top din care absolvenții străini pot veni în Marea Britanie va fi dublat la 100, cu până la 8.000 de candidați pe an.

Studenții străini vor trebui, de asemenea, să dovedească faptul că dispun de fonduri mai mari pentru întreținere: suma minimă lunară va crește de la 1.171 la 1.502 lire sterline pe lună, echivalentul împrumuturilor pentru studenții britanici.

Vize obligatorii pentru turiștii din Botswana

Regatul Unit va introduce vize obligatorii pentru vizitatorii din Botswana, după ce autoritățile au constatat că sute de persoane au folosit această rută pentru a solicita azil.

„Traficanții de persoane și bandele criminale abuzează de sistemul nostru de imigrație. Peste o mie de locuitori ai Botswanei au venit în această țară sub pretexte false, înainte de a intra în economia ilegală sau de a solicita azil”, a declarat Shabana Mahmood.

„Această măsură va combate această fraudă, va restabili ordinea la granițele noastre și va garanta că sistemul nostru de migrație nu subminează lucrătorii britanici.”

Regulile intră în vigoare marți, ora 15:00, cu o perioadă de tranziție de șase săptămâni pentru cei care au deja un zbor confirmat către Marea Britanie.

Reacția Ministerului de Externe

Yvette Cooper, secretar de externe, a declarat că Londra colaborează la nivel internațional pentru a opri abuzurile sistemului de imigrație.

„Lucrăm la nivel global pentru a contracara și a descuraja abuzul sistemului nostru de imigrație din fiecare sursă și în fiecare etapă a călătoriei. Aceasta include contracararea bandelor de traficanți de persoane, negocierea mai multor acorduri de returnare și asigurarea faptului că descurajăm persoanele care ar încerca să exploateze sistemul nostru de vize.”

Și noile planuri ale partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, amenință sute de mii de migranți legali, inclusiv români, care și-au construit o viață în Marea Britanie. Propunerile includ eliminarea permisiunii de ședere pe termen nelimitat (ILR), principala cale prin care migranții pot obține rezidența permanent.

Afectați ar putea fi și românii din Marea Britanie.

Potrivit datelor, la începutul anului 2025, peste 500.000 de români dețineau statutul de rezidență („settled” sau „pre-settled”) în Marea Britanie. 

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul lor a ajuns la 1,4 milioane. 

Comunitatea românească din Regatul Unit continuă să crească, mai ales în zona metropolitană a Londrei, unde limba română este cea mai vorbită limbă străină.

Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Victor Negrescu va candida la funcţia de prim-vicepreşedinte PSD la Congresul din 7 noiembrie
Știri România 15:18
Victor Negrescu va candida la funcţia de prim-vicepreşedinte PSD la Congresul din 7 noiembrie
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
Știri România 15:11
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
MasterChef România 13 octombrie 2025. Cine a părăsit competiția culinară de la PRO TV
Stiri Mondene 15:15
MasterChef România 13 octombrie 2025. Cine a părăsit competiția culinară de la PRO TV
De ce Jennifer Aniston refuză să adopte copii. Se luptă cu infertilitatea: „Nu există literalmente nimic ce pot face în privința asta"
Stiri Mondene 14:35
De ce Jennifer Aniston refuză să adopte copii. Se luptă cu infertilitatea: „Nu există literalmente nimic ce pot face în privința asta”
Lukașenko este pregătit pentru „marea afacere" cu SUA, dacă aceasta servește intereselor Belarusului
Politică 15:23
Lukașenko este pregătit pentru „marea afacere” cu SUA, dacă aceasta servește intereselor Belarusului
Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!"
Politică 14:45
Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!”
